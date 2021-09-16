Постановление правительства Тюменской области от 10 сентября 2021 года № 550-п "Об установлении величины прожиточного минимума на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2021 № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год":

1. Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в Тюменской области (без автономных округов):

на душу населения - 11 950 рублей;

для трудоспособного населения - 13 026 рублей;

для пенсионеров - 10 277 рублей;

для детей - 12 295 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

Губернатор области А.В.Моор







