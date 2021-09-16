Ученые из Аргентины оценили эффективность вакцины "Спутник V"

Ученые из Аргентины провели исследование на добровольцах, в результате которого сравнили три вакцины от коронавируса: российскую "Спутник V", а также препараты компаний AstraZeneca ("Астразенека") и Sinopharm ("Синофарм"). Самые высокие титры антител выявлены у тех, кто привился "Спутник V", сообщила аргентинская газета "Насьон", пишет ТАСС.

При этом максимальное число антител обнаружено у тех, кто до прививки российской вакциной еще и переболел COVID-19.

По результатам исследования также сделаны выводы, что она самая эффективная против дельта-штамма коронавируса.

Всего были проанализированы образцы плазмы 309 человек, прошедших вакцинацию.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность "Спутник V" против распространенного в России и Европе штамма коронавируса "дельта" составляет от 83% до 94% в зависимости от того, по каким показателям и как считать.

Причем, сегодня на этот штамм приходится около 95% случаев заражения коронавирусом в России, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.