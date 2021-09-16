Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"

Правительство определило перечень услуг, при оплате которых граждане с 2022 года смогут получать "спортивный" налоговый вычет. Такой механизм позволяет уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года налог на доходы физлиц (НДФЛ, 13% от суммы доходов). Предоставляя налоговые вычеты, государство участвует в софинансировании социально значимых расходов российских граждан.

В списке - физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой. Если человек обращался в организации, которые предоставляют такие услуги, и платил деньги, например, приобретал абонемент в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы к налоговому вычету.

Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, - 120 тысяч рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть до 15,6 тысячи рублей (13% от максимальной суммы в 120 тысяч рублей). Заявить "спортивный" вычет по НДФЛ налогоплательщики смогут по расходам, которые они понесут в 2022 году. Претендовать на этот вычет плательщик может как в отношении себя, так и на несовершеннолетних детей (усыновленных и подопечных тоже). До этого в Налоговом кодексе были предусмотрены пять социальных налоговых вычетов по НДФЛ: по расходам на благотворительность, обучение, лечение и покупку медикаментов, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, а также по расходам на накопительную часть трудовой пенсии.

Если налогоплательщик оплатил физкультурно-оздоровительные услуги за себя и детей в общей сумме, например, 45 000 рублей за год, то он вправе получить вычет именно с 45 000 рублей, рассказывали ранее "Российской газете" в Федеральной налоговой службе (ФНС). Таким образом, этому плательщику вернут НДФЛ 5850 рублей.

Доказательством занятия спортом станут копия договора на оказание услуг и чек. Для получения "спортивного" вычета требуется, чтобы организация, предоставляющая физкультурно-оздоровительные услуги, была включена в специальный перечень. Для включения в перечень организация должна соответствовать ряду критериев. Они утверждены постановлением правительства, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "Во-первых, физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности. Во-вторых, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального. В-третьих, организации не должно быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Если налогоплательщик оплатил фитнес за себя и детей на 45 тысяч рублей в год, ему вернут почти 6 тысяч рублей

Изменения в Налоговый кодекс, благодаря которым в России появился налоговый вычет для людей, занимающихся физкультурой и спортом, были приняты по поручению президента. Новый вычет пополнил линейку социальных налоговых вычетов.