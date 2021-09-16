В Аргентине пять министров подали в отставку после поражения партии на выборах

По меньшей мере пять глав министерств подали в отставку в Аргентине после того, как правящий левоцентристский альянс "Фронт для всех" потерпел поражение на предварительных выборах в парламент, которые состоялись в воскресенье. Об этом в ночь на четверг сообщила газета La Nacion.

По ее данным, прошение об отставке поступили от главы МВД Эдуардо де Педро, министров юстиции Мартина Сориа, науки и технологий Роберто Сальваресса, окружающей среды Хуана Кабандье и культуры Тристана Бауэра. Отмечается, что президент Аргентины Альберто Фернандес пока не принял отставки министров.

Перемены в кабинете министров проходят на фоне провала правящего альянса на праймериз. Коалиция "Фронт для всех" проиграла в большинстве регионов, набрав менее 31% голосов по всей стране. По данным газеты, после поражения вице-президент Кристина Киршнер на встрече с главой государства потребовала от него отправить в отставку некоторых политиков, в том числе министра финансов. Однако сторонам не удалось достичь консенсуса. В итоге прошения об отставке подали вышеперечисленные политики, которые считаются союзниками Киршнер.