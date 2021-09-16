В ЦБ прогнозируют снижение темпов роста ипотечного рынка

Рост рынка ипотеки в России приближается к своему пределу. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

Она подчеркнула, что ипотека должна расти в меру роста доходов населения. А большинство семей со средними доходами уже обременены жилищными кредитами.

"Я недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня доходов. И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки", - сказала она.

Между тем, общие темпы роста ипотеки в этом году останутся достаточно высокими и превысят 20%, считает Набиуллина. В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, банки поставили рекорд по выдачам ипотеки: их объем составил 4,4 трлн рублей. По данным "Дом.РФ", за первое полугодие жилищных кредитов выдано на 2,7 трлн рублей, что на 74% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Этому способствовала льготная госпрограмма ипотеки под 6,5% на новостройки, условия которой несколько изменились после 1 июля. Положительно на растущий рынок повлияло расширение программы семейной ипотеки - в результате спрос на нее вырос на 30%. Сегодня семейная ипотека доступна семьям с одним ребенком, если он родился не ранее 1 января 2018 года (до этого - семьям с двумя детьми и более при условии рождения ребенка после 2017 года). Максимальная сумма кредита в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, в других регионах - 6 млн рублей. При этом можно взять новый кредит или рефинансировать существующий.