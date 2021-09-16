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16.09.2021 11:27
Рубрика: В мире

В Дании пожизненно осужденным запретят заводить знакомства в течение 10 лет

Текст: Юрий Когалов
Тюрьма им. Эннера Марка в Дании Фото: Hans Jørn Storgaard Andersen / wikipedia.org Тюрьма им. Эннера Марка в Дании Фото: Hans Jørn Storgaard Andersen / wikipedia.org
Тюрьма им. Эннера Марка в Дании Фото: Hans Jørn Storgaard Andersen / wikipedia.org

Преступники, отбывающие пожизненное наказание в Дании, больше не смогут заводить новые знакомства в течение первых 10 лет в тюрьме. Об ужесточении правил объявил министр юстиции Ник Хеккеруп.

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В настоящее время этот период ограничен 2-4 годами в зависимости от конкретного дела. Но, как оказалось, этого недостаточно. Как недавно выяснилось, у Питера Мадсена, печально известного тем, что в 2017 году он заманил на самодельную подлодку и убил журналистку Ким Валль, и приговоренного к пожизненному заключению, появилась молодая поклонница. Это стало последней каплей.

"В последние годы мы видели отвратительные примеры того, как заключенные, которые совершали жестокие преступления, связываясь с молодыми людьми, чтобы заручиться их сочувствием и вниманием. Очевидно, этой ситуации необходимо положить конец", - заявил Хеккеруп. По его словам, "осужденные пожизненно не должны иметь возможность использовать тюрьмы в качестве места встреч или площадок для СМИ, чтобы хвастаться своими преступлениями". Это значит, что после того, как новые правила вступят в силу, преступники смогут поддерживать связь по посте или по телефону только с теми, с кем были знакомы до своего ареста.

Как отмечает AFP, разработанный законопроект также должен помешать осужденным публиковать в социальный сетях посты о своих преступления или участвовать в подкастах на эти темы. В настоящее время это никак не регулируется.

Как ожидается, законопроект будет принят в ближайшие месяцы и вступит в силу 1 января 2022 года.

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