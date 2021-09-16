В Госдуме назвали нонсенсом доклад Европарламента по России

Принятый Европарламентом доклад по отношениям с Россией - политический и правовой нонсенс. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее евродепутаты утвердили доклад литовского парламентария Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза о пересмотре отношений с Россией и готовности не признавать итоги выборов в Госдуму.

По оценке Слуцкого, подобная политика подрывает перспективы разморозки диалога с новым созывом Госдумы.

"Европарламент в своей антироссийской истерии перестал слышать голос разума", - считает депутат.

В целом доклад - "полный политический и правовой нонсенс", а также "ярчайший пример попытки вмешательства в российский избирательный процесс", отметил Слуцкий. "Суд еще не прошел, а виновный практически назначен", - добавил парламентарий.

При этом принятая резолюция Европарламента, как и все остальные, носит рекомендательный характер, напомнил он. В связи с этим остается надеяться на здравомыслие европейских властей, которые не раз уже игнорировали одиозные призывы своего парламента, заключил политик.