В Госдуме назвали нонсенсом доклад Европарламента по России

Ранее евродепутаты утвердили доклад литовского парламентария Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза о пересмотре отношений с Россией и готовности не признавать итоги выборов в Госдуму.
По оценке Слуцкого, подобная политика подрывает перспективы разморозки диалога с новым созывом Госдумы.
"Европарламент в своей антироссийской истерии перестал слышать голос разума", - считает депутат.
В целом доклад - "полный политический и правовой нонсенс", а также "ярчайший пример попытки вмешательства в российский избирательный процесс", отметил Слуцкий. "Суд еще не прошел, а виновный практически назначен", - добавил парламентарий.
При этом принятая резолюция Европарламента, как и все остальные, носит рекомендательный характер, напомнил он. В связи с этим остается надеяться на здравомыслие европейских властей, которые не раз уже игнорировали одиозные призывы своего парламента, заключил политик.