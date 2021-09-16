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16.09.2021 12:06
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали нонсенсом доклад Европарламента по России

Текст: Татьяна Замахина
Принятый Европарламентом доклад по отношениям с Россией - политический и правовой нонсенс. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее евродепутаты утвердили доклад литовского парламентария Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза о пересмотре отношений с Россией и готовности не признавать итоги выборов в Госдуму.

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По оценке Слуцкого, подобная политика подрывает перспективы разморозки диалога с новым созывом Госдумы.

"Европарламент в своей антироссийской истерии перестал слышать голос разума", - считает депутат.

В целом доклад - "полный политический и правовой нонсенс", а также "ярчайший пример попытки вмешательства в российский избирательный процесс", отметил Слуцкий. "Суд еще не прошел, а виновный практически назначен", - добавил парламентарий.

При этом принятая резолюция Европарламента, как и все остальные, носит рекомендательный характер, напомнил он. В связи с этим остается надеяться на здравомыслие европейских властей, которые не раз уже игнорировали одиозные призывы своего парламента, заключил политик.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Международные организации Европейский союз Европарламент Россия и Евросоюз Единый день голосования-2021

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