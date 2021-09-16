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16.09.2021 15:41
Рубрика: Экономика

В Госдуме оценили решение правительства по вычету на спорт

Текст: Татьяна Замахина
Новый вычет на спорт станет хорошей мерой поддержки, особенно для многодетных семей. Об этом заявил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин в связи с решением кабмина утвердить перечень услуг для получения спортивного налогового вычета.

Граждане с 2022 года смогут получать налоговый вычет за занятия физкультурой и спортом. Как уточнила пресс-служба кабмина, в списке - физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Это решение - еще один шаг в реализации важной меры поддержки людей, ведущих здоровый образ жизни, отметил Пайкин, комментируя данный документ кабмина. Перечень, по его словам, сформирован на основании ранее принятого федерального закона.

"Для тех, кто постоянно пользуется услугами спортивных и фитнес-комплексов, это определенная финансовая поддержка, а для тех, кто только собирается пополнить ряды любителей спорта, станет дополнительным стимулом, - считает депутат. - Важно, что вычет можно оформить и за занятия спортом детей до 18 лет - для семей, особенно многодетных, это станет значимой поддержкой".

Пайкин напомнил, что целью является достижение 70% вовлеченности граждан в физкультуру и массовый спорт. По его оценке, этого можно добиться, пропагандируя здоровый образ жизни, поддерживая все виды физической активности, создавая для этого техническую базу и делая массовый спорт доступным для всех.

Экономика Финансы Налоги Законодательная власть Госдума Налоговые вычеты

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