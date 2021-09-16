В Госдуме оценили создание альянса США, Великобритании и Австралии

Англия намерена усилить свое военное присутствие в зоне Азиатско-Тихоокеанского бассейна и вернуть доминирование в этом регионе. Об этом заявила член комитета по международным делам Госдумы, директор Института международных политических и экономических стратегии РУССТРАТ Елена Панина, комментируя создание триумвирата и связанное с этой целью формирование нового состава британского правительства.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в совместном заявлении объявили о создании нового партнерства в сфере обороны и безопасности.

Елена Панина, комментируя эту тему "РГ", напомнила, что премьер-министр Великобритании недавно представил английскому парламенту новый состав правительства.

"Формирование нового кабинета министров Джонсону нужно для того, чтобы завершить процесс выхода Великобритании из ЕС, - отметила депутат. - Кроме того, Англия в противовес Китаю намерена усилить свое военное присутствие в зоне Азиатско-Тихоокеанского бассейна и вернуть свое традиционное доминирование в этом регионе".

Создание военного триумвирата, отметила она, предполагает, что новое партнерство будет способствовать обмену информацией по линии военных и внешнеполитических ведомств, а также сотрудничеству в киберпространстве, в сфере развития искусственного интеллекта и ряда других технологий.

Она также назвала характерным, что перестановки в британском правительстве проходят в преддверии встречи премьер-министра Джонсона с президентом США Джо Байденом - в конце сентября на площадке Генассамблеи ООН. Политики должны обсудить новую Атлантическую хартию, подписанную в июне этого года.