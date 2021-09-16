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16.09.2021 16:31
Рубрика: Власть

В Госдуме предупредили об уголовных последствиях для Apple и Google

Текст: Татьяна Замахина
Попытки вмешательства в российские выборы со стороны компаний Apple и Google могут иметь уголовные последствия. Об этом предупредил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. По его словам, не исключены дальнейшие законодательные изменения в этой сфере.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ранее глава аналогичной комиссии Совета Федерации Андрей Климов сообщил, что российская прокуратура направила в адрес руководителей компаний Apple и Google представления с требованием устранить нарушения, связанные с вмешательством в избирательную кампанию.

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Василий Пискарев, которого цитирует пресс-служба думской комиссии, в связи с этим заявил, что "уловки с особенностями регистрации дочерних компаний" не позволят избежать наказания.

А в перспективе, считает он, новый состав парламента РФ будет готов принимать новые законодательные ограничения против зарубежных IT-гигантов в свете такого рода нарушений.

"Ужесточение законодательства в данном случае будет ответной мерой, - отметил Пискарев. - Россия вынуждена реагировать на системное нарушение наших законов зарубежными IT-корпорациями и их попытки вмешаться во внутренние дела России, включая наши выборы".

При этом степень жесткости новых поправок будет зависеть от того, как в дальнейшем поведут себя Apple и Google.

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По словам главы комиссии, работа над пакетом законов, ужесточающих требования к цифровым гигантам, уже ведется в Госдуме. Поправки будут "жесткими" и речь может идти не только о штрафных мерах против иностранных IT-компаний, но и о наказании для менеджеров, ответственных за их работу в России, пояснил Пискарев.

Он выразил уверенность, что принятие данных изменений станет одной из приоритетных задач для депутатов, избранных в Госдуму.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Компании Информационные технологии Apple Компании Информационные технологии Google

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