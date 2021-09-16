В Госдуме предупредили об уголовных последствиях для Apple и Google

Ранее глава аналогичной комиссии Совета Федерации Андрей Климов сообщил, что российская прокуратура направила в адрес руководителей компаний Apple и Google представления с требованием устранить нарушения, связанные с вмешательством в избирательную кампанию.
Василий Пискарев, которого цитирует пресс-служба думской комиссии, в связи с этим заявил, что "уловки с особенностями регистрации дочерних компаний" не позволят избежать наказания.
А в перспективе, считает он, новый состав парламента РФ будет готов принимать новые законодательные ограничения против зарубежных IT-гигантов в свете такого рода нарушений.
"Ужесточение законодательства в данном случае будет ответной мерой, - отметил Пискарев. - Россия вынуждена реагировать на системное нарушение наших законов зарубежными IT-корпорациями и их попытки вмешаться во внутренние дела России, включая наши выборы".
При этом степень жесткости новых поправок будет зависеть от того, как в дальнейшем поведут себя Apple и Google.
По словам главы комиссии, работа над пакетом законов, ужесточающих требования к цифровым гигантам, уже ведется в Госдуме. Поправки будут "жесткими" и речь может идти не только о штрафных мерах против иностранных IT-компаний, но и о наказании для менеджеров, ответственных за их работу в России, пояснил Пискарев.
Он выразил уверенность, что принятие данных изменений станет одной из приоритетных задач для депутатов, избранных в Госдуму.