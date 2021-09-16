В Хабаровске появился первый хоспис

В Хабаровске открылся первый Центр паллиативной помощи. Он разместился в Краснофлотском районе, на улице Ильича, 2.

Как сообщили в краевом минздраве, в двухэтажном стационаре - 15 коек в восьми палатах. Одна из них предусмотрена для пребывания постояльцев с родственниками.

Палаты оснастили специализированными медицинскими кроватями с электроприводом, аппаратами ИВЛ, мониторами состояния пациентов и другим необходимым медицинским оборудованием.

Люди, чьи родные нуждаются в паллиативной помощи, уже начали подавать заявки на места в хосписе. Всего в крае числится около 1500 человек, которым необходим подобный уход.

В учреждении будут оказывать бесплатную помощь в рамках обязательного медицинского страхования. Это стало возможным благодаря механизму государственно-частного партнерства.