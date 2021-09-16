В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Сейсмическая активность была зафиксирована в 18:42 по местному времени. Наиболее сильные подземные толчки ощутили жители префектуры Исикава на острове Хонсю. Очаг землетрясения залегал на глубине около десяти километров.

Примечательно, что из-за стихии была приостановлена работа нескольких энергоблоков АЭС "Сика" в префектуре Исикава. В настоящее время специалисты проверяют готовность объекта к продолжению эксплуатации.

По данным специалистов, угроза возникновения цунами отсутствует. Сведения о пострадавших и разрушениях пока не поступали.