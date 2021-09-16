Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Ольга Воскресенская 
17:17 16.09.2021

В каких регионах вырос спрос на дачные дома и участки

Почти 7,5% российских домохозяйств рассматривают для себя возможность приобретения дачи или земельного участка под застройку. К таким выводам пришли эксперты компании "Ингосстрах" и Финансового университета при Правительстве РФ, которые провели совместное исследование спроса на загородную недвижимость. Оно показало, что, несмотря на завершение летнего сезона, спрос россиян на приобретение дачных домов и участков не снижается. Напротив, интерес к покупке к загородной недвижимости сохраняется. И даже кое-где растет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, больше всего семей, которые рассматривают для себя возможность приобретения дачи или участка под застройку в Тольятти (18%). И сибирских регионах - в Новокузнецке (16%), в Новосибирске (12%), в Барнауле (11%). Если говорить о выборе строительного материала для возведения дачных домов, то в зависимости от региона он разнится. По данным исследования, пользуются спросом всегда считающиеся более экономичными каркасные и щитовые дома (на них приходится 46% общего спроса). Каркасные дома больше всего в почете у жителей Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. В Воронеже, Казани и Омске потенциальные покупатели загородной недвижимости предпочитают кирпичные дома, в Екатеринбурге 81% спроса приходится на каркасно-щитовые дачные домики. В Москве и Санкт-Петербурге популярны дома из бруса, монолитные дома - в Саратове и Новосибирске.

Фото: РИА Новости
Суд разрешил дачникам не оплачивать необоснованные счета товарищества

Между тем, эксперт по строительству загородной недвижимости Григорий Глухов рассказал "РГ", что резко выросли цены на строительные материалы, особенно на арматуру, лес и пиломатериалы, поэтому щитовые дома уже не являются эконом-вариантом, они догнали по цене дома из пеноблока или кирпича. "Дерево подорожало больше кирпича. В среднем, если раньше кубометр доски стоил 8-10 тысяч рублей за кубометр, то сейчас доходит до 20-25 тысяч рублей, - сообщил Григорий Григорьевич. И добавил, что строительство каркасного дома обойдется дороже по затратам, чем из пеноблока.

Авторы исследования отмечают, что потенциальный бюджет на покупку загородной недвижимости по сравнению с весной этого года снизился: с 562 тыс. рублей до 498,6 тыс. рублей летом. Между тем, Григорий Глухов считает, что за 400 тысяч рублей можно найти лишь дом-развалюху где-нибудь в глубинке. Средняя площадь загородного дома, которую намерены приобрести потенциальные покупатели недвижимости, составляет 58,9 кв. м.метров, отмечается в исследовании. Потребности жителей Москвы и Санкт-Петербурга выше - 65,6 и 66,3 кв. м. соответственно.

Любопытный тренд подметил Григорий Глухов: если раньше пользовались спросом большие участки, и меньше 15 соток состоятельные покупатели не рассматривали, то сейчас стали их дробить, и в тренде снова шесть соток. С этим наблюдением эксперта согласны и авторы исследования - самой востребованной площадью дачного участка они называют 6 соток (на них приходится 39% спроса). Однако среднее значение для размера участка загородной недвижимости заметно выше и составляет 11,4 сотки. Среди московских покупателей дач желаемый размер участка составляет 14,1 сотки, в Санкт-Петербурге - 14,8 сотки, в Тюмени, Краснодаре и Воронеже - 9,3, 8,4 и 8,1 сотки соответственно.

В ходе исследования было также выявлено, что среднее расстояние от дома до загородного дома не должно превышать 40 километров. Впрочем, жители Москвы готовы в среднем ехать до дачи 61 километр.

Фото: iStock
Россияне стали чаще арендовать для отдыха загородную недвижимость

"Тренд на массовое приобретение загородной недвижимости набирает обороты: по нашим прогнозам, спрос на дачи в 2021 году по сравнению с 2020 годом вырастет на 31% - настолько увеличится среднее число людей, намеренных купить дачу. Более того, спрос на дачи продолжит увеличиваться в 2022 году. Хотя эти темпы роста ниже, чем в 2021 году, тем не менее, они будут значительными и составят, по нашим оценкам, более 20%, - комментирует руководитель дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
14.09.2021

Суд указал, что чиновники не вправе запрещать человеку строить второй дом на своей земле

Суд указал, что чиновники не вправе запрещать человеку строить второй дом на своей земле

Чиновники не имеют права запрещать человеку строить второй жилой дом на своем участке. Их на шести сотках может быть сколько угодно. Конечно: в разумных пределах и рамках градостроительных норм. Такое указание дал второй кассационный суд, рассматривая одно из дел

Недвижимость
14.09.2021

Господдержку на покупку жилья получили миллион семей

Господдержку на покупку жилья получили миллион семей

Более миллиона семей улучшили жилищные условия с помощью госпрограмм. Поддержка семей идет через субсидирование ставок по ипотечным кредитам. Многодетные семьи получают выплаты до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Жилая недвижимость
12.09.2021

Минстрой пересмотрел правила пользования жильем

Минстрой пересмотрел правила пользования жильем

Новые правила пользования жилыми помещениями утвердил Минстрой. Они вступят в силу с марта 2022 года и будут действовать шесть лет. В правилах оговариваются права и обязанности владельцев недвижимости, нанимателей квартир по соцнайму, арендаторов