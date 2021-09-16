В каких регионах вырос спрос на дачные дома и участки

Почти 7,5% российских домохозяйств рассматривают для себя возможность приобретения дачи или земельного участка под застройку. К таким выводам пришли эксперты компании "Ингосстрах" и Финансового университета при Правительстве РФ, которые провели совместное исследование спроса на загородную недвижимость. Оно показало, что, несмотря на завершение летнего сезона, спрос россиян на приобретение дачных домов и участков не снижается. Напротив, интерес к покупке к загородной недвижимости сохраняется. И даже кое-где растет.

Так, больше всего семей, которые рассматривают для себя возможность приобретения дачи или участка под застройку в Тольятти (18%). И сибирских регионах - в Новокузнецке (16%), в Новосибирске (12%), в Барнауле (11%). Если говорить о выборе строительного материала для возведения дачных домов, то в зависимости от региона он разнится. По данным исследования, пользуются спросом всегда считающиеся более экономичными каркасные и щитовые дома (на них приходится 46% общего спроса). Каркасные дома больше всего в почете у жителей Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. В Воронеже, Казани и Омске потенциальные покупатели загородной недвижимости предпочитают кирпичные дома, в Екатеринбурге 81% спроса приходится на каркасно-щитовые дачные домики. В Москве и Санкт-Петербурге популярны дома из бруса, монолитные дома - в Саратове и Новосибирске.

Между тем, эксперт по строительству загородной недвижимости Григорий Глухов рассказал "РГ", что резко выросли цены на строительные материалы, особенно на арматуру, лес и пиломатериалы, поэтому щитовые дома уже не являются эконом-вариантом, они догнали по цене дома из пеноблока или кирпича. "Дерево подорожало больше кирпича. В среднем, если раньше кубометр доски стоил 8-10 тысяч рублей за кубометр, то сейчас доходит до 20-25 тысяч рублей, - сообщил Григорий Григорьевич. И добавил, что строительство каркасного дома обойдется дороже по затратам, чем из пеноблока.

Авторы исследования отмечают, что потенциальный бюджет на покупку загородной недвижимости по сравнению с весной этого года снизился: с 562 тыс. рублей до 498,6 тыс. рублей летом. Между тем, Григорий Глухов считает, что за 400 тысяч рублей можно найти лишь дом-развалюху где-нибудь в глубинке. Средняя площадь загородного дома, которую намерены приобрести потенциальные покупатели недвижимости, составляет 58,9 кв. м.метров, отмечается в исследовании. Потребности жителей Москвы и Санкт-Петербурга выше - 65,6 и 66,3 кв. м. соответственно.

Любопытный тренд подметил Григорий Глухов: если раньше пользовались спросом большие участки, и меньше 15 соток состоятельные покупатели не рассматривали, то сейчас стали их дробить, и в тренде снова шесть соток. С этим наблюдением эксперта согласны и авторы исследования - самой востребованной площадью дачного участка они называют 6 соток (на них приходится 39% спроса). Однако среднее значение для размера участка загородной недвижимости заметно выше и составляет 11,4 сотки. Среди московских покупателей дач желаемый размер участка составляет 14,1 сотки, в Санкт-Петербурге - 14,8 сотки, в Тюмени, Краснодаре и Воронеже - 9,3, 8,4 и 8,1 сотки соответственно.

В ходе исследования было также выявлено, что среднее расстояние от дома до загородного дома не должно превышать 40 километров. Впрочем, жители Москвы готовы в среднем ехать до дачи 61 километр.

"Тренд на массовое приобретение загородной недвижимости набирает обороты: по нашим прогнозам, спрос на дачи в 2021 году по сравнению с 2020 годом вырастет на 31% - настолько увеличится среднее число людей, намеренных купить дачу. Более того, спрос на дачи продолжит увеличиваться в 2022 году. Хотя эти темпы роста ниже, чем в 2021 году, тем не менее, они будут значительными и составят, по нашим оценкам, более 20%, - комментирует руководитель дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев.