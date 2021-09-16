В Кремле дали оценку докладу Европарламента о пересмотре отношений с РФ

Доклад Европейского парламента о пересмотре отношений с Россией может вызывать в Москве только сожаление, но надо учесть, что это лишь рекомендации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Конечно же, суть этого документа может только вызывать сожаление", - заявил Песков. "К великому сожалению, там не идет речи о необходимости налаживании диалога, решении проблем и разногласий путем общения на разных уровнях и по различных каналам", - заметил он.

"Единственное, на что можно сделать скидку, что это документ, который носит исключительно рекомендательный характер", - заключил Песков.