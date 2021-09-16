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16.09.2021 18:09
Рубрика: Культура

В Малом театре - выставка фотографа Косарева, снимавшего Сталина, Рузвельта и Черчилля

Текст: Зоя Апостольская
Руки в белых перчатках аккуратно перелистывают тяжелый старый альбом с уникальными фотографиями. В таких перчатках обычно работают музейщики и архивариусы. Мария Косарева не работает в музее, она - внучка правительственного фотографа Бориса Косарева, который, начиная с 30-х годов прошлого века, создавал живую и объемную фотохронику жизни СССР. Высшие лица, исторические события, документальные и художественные кадры… Борис Косарев работал не протокольно, он умел показывать и масштаб, и эмоциональную насыщенность момента.

По всему миру разлетелись именно его фотографии знаменитой Ялтинской конференции 1945-го года, когда лидеры "большой тройки", Сталин, Рузвельт и Черчилль, определили новый, послевоенный мировой порядок.
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В новом Щепкинском фойе Исторической сцены Малого театра - представлены личные вещи Косарева, по стенам - запечатленные мгновения тех давних лет. Под стеклом в витрине телеграмма жене от 22 декабря 1944-го: "Буду в Ялте до февраля целую Борис".

Выставка "Ключевой кадр" посвящена 110-летию со дня рождения легендарного фотокорреспондента. Она продлится до 1-го декабря, посетить ее может каждый зритель, пришедший на любой спектакль Малого театра. Стоит только придти пораньше - тем более, что на выставке демонстрируется еще и небольшой фильм с участием Марии Косаревой. Вообще эта выставка - ее идея. Но совершенно не случайная.

Год назад, узнав о выходе спектакля Андрея Житинкина "Большая тройка (Ялта-45)", написала в Малый театр письмо, где рассказала о том, что у нее хранится один из альбомов с уникальными фотографиями исторической конференции, которые Борис Косарев сделал персонально для каждого лидера трех держав. Два альбома пока найти не удалось, они затерялись в архивах Черчилля и Рузвельта. А Сталин от своего экземпляра отказался, и альбом остался у Косарева.

Личный архив фотографа и стал основой выставки. В Малом театре расширили исторический контекст: в каких точках смыкаются документальные свидетельства и сценическое осмысление тех исторических событий. Решили показать зрителю и материалы, из которых год назад вырос спектакль "Большая тройка "Ялта-45". Ведь для своей постановки Андрей Житинкин изучал и многие документы, фотографии, видеохронику. Режиссер даже полностью отказался от актерского грима - Василий Бочкарев, Владимир Носик, Борис Невзоров и Валерий Афанасьев вживались в образы своих героев, улавливая в этих старых - подлинных! - кадрах их характерные черты и интонации. Речь не о внешнем сходстве - а о передаче личностных качеств персонажей в минуты, требовавшие от них работы и принятия решений на пределе своих возможностей.

В основе спектакля - пьеса шведского драматурга Лукаса Свенссона, который также много времени провел в советских, российских архивах. Здесь он находил многие сведения не только о самих переговорах, но и о том, как лидеры к ним готовились. Так что в этом спектакле важнее не парадная, внешняя сторона, а закулисье и подтекст тех событий.

Фото: Сергей Родионов
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Бессонные ночи, бесконечные репетиции речей, сила и слабость каждого из лидеров "большой тройки", их мотивация и огромная ответственность перед всем миром. Маленькие подробности больших решений раскрываются на фоне дворцовых сводов и моря. Но это - действительно только фон для переговоров.

Самое главное происходит в трех кабинетах, которые, как бункеры, скрыты под землей и поочередно вырастают из пола. В каждом - лидер и его помощник. И в каждом - невидимая, но остро ощущаемая страна, которая ждет мира.

Культура Арт Фотография Гид-парк

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