В Москве ожидается температура на 5 градусов ниже климатической нормы

Сегодня, 16 сентября, в Москве температура будет на 5 градусов ниже климатической нормы. Также ожидаются небольшие дожди, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Днем в столице температура воздуха будет находиться в коридоре плюс 9-11 градусов, в Московской области она не поднимется выше плюс 12 градусов.

"Такой прогноз в Москве связан со слабым влиянием высокой ложбины циклона. Ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями", -отметил синоптик, передает РИА Новости.

Также, по его словам, ветер может достигать 3-8 метров в секунду.