Во вторник, 21 сентября, в 10:00 в "Российской газете" состоится пресс-брифинг "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе: источники проблемы и решения - позиция таможенной службы" с участием представителей Центрального таможенного управления (ЦТУ), Ассоциации малоформатной торговли (АМТ), портала "Стоп нелегальный табак" и общественного движения "Антидилер".

Спикеры пресс-брифинга:

- Валерий Ногаев - первый заместитель начальника Центральной оперативной таможни.

- Владлен Максимов - президент Ассоциации малоформатной торговли.

- Денис Терсков - руководитель общественного движения "Антидилер".

- Эдуард Воронцов - исполнительный директор Совета по вопросам развития табачной промышленности.

На мероприятии будут освещены следующие вопросы:

1. Как осуществляется защита российского рынка от ввоза в страну нелегальной табачной продукции.

2. Какие инструменты и мероприятия реализуются на внутреннем рынке для вывода из оборота нелегальной табачной продукции и для того, чтобы препятствовать попаданию в страну контрабанды.

3. Каким образом общественный контроль может оказать содействие таможенной службе в противодействии нелегальной торговле сигаретами.

Проблема нелегальных сигарет обострилась в России в 2016 году после очередного резкого повышения акцизной ставки на табак. Начиная с этого периода, фиксируется скачкообразный рост доли нелегального табака на отечественном рынке. Табачная продукция стала категорией товаров, где доля теневого оборота увеличивается беспрецедентными темпами. Во II квартале 2021 года этот показатель составил 12,8% рынка, в том время как еще в апреле сообщалось о 10,7% (источник - Kantar TNS). Основная доля нелегальной табачной продукции поступает из стран ЕАЭС, незаконно минуя государственную границу России.

Оборот нелегальных сигарет наносит ущерб госбюджету, лишая его ежегодно до 100 млрд руб. налогов и сборов, приводит к многомиллиардным потерям законопослушной малой розницы, стимулирует подростковое курение, спонсирует криминальные структуры. Ситуация вызывает опасения у общественных организаций, которые реализуют инициативные проекты для привлечения внимания к необходимости защитить россиян от нелегального табака.

В рамках мероприятия будет рассмотрена ситуация на табачном рынке Москвы, где зафиксирован значительный товарооборот нелегальных сигарет.

Онлайн-трансляция пресс-брифинга будет доступна на сайте mc.rg.ru и на портале Стопнелегальныйтабак.рф 21 сентября 2021 г. с 10:00 мск.

Аккредитация СМИ для участия в пресс-брифинге осуществляется по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (903) 171-81-99 до 20 сентября 18:00 мск.

Адрес медиацентра РГ: Москва, ул. Правды, д.24, стр.4, 2-й подъезд, 9-й этаж (м. Савеловская).

Для прохода на мероприятие обязательно иметь редакционное удостоверение.

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