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16.09.2021 19:03
Рубрика: Общество

В России исследуют совместимость вакцин от гриппа и коронавируса

Текст: Елена Манукиян
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Исследование совместимости вакцин против гриппа и коронавируса запланированы и готовятся. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. Он уточнил, что решение его провести приняли эксперты по иммунопрофилактике, и оно пройдет в кратчайшие сроки.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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"Чтобы можно было использовать эти вакцины одновременно, необходимо еще раз проверить их на безопасность и эффективность, но только уже в рамках их совместного введения", - сказал он на открытии выставки "Жизнь с вирусами".

Сейчас между вакцинациями от гриппа и коронавируса рекомендуется соблюдать интервал в один месяц.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула необходимость привиться от гриппа в период пандемии коронавируса, потому что оба заболевания тяжелые, а при одновременном заражении ими не исключен летальный исход. Она также отнесла переболевших COVID-19 к группе риска по гриппу.

Попова напомнила, что в прошлом году россияне гриппом практически не болели, потому что от него привились 60% населения страны, то есть был сформирован коллективный иммунитет к этому вирусу.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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