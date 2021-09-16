В России исследуют совместимость вакцин от гриппа и коронавируса

Исследование совместимости вакцин против гриппа и коронавируса запланированы и готовятся. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. Он уточнил, что решение его провести приняли эксперты по иммунопрофилактике, и оно пройдет в кратчайшие сроки.

"Чтобы можно было использовать эти вакцины одновременно, необходимо еще раз проверить их на безопасность и эффективность, но только уже в рамках их совместного введения", - сказал он на открытии выставки "Жизнь с вирусами".

Сейчас между вакцинациями от гриппа и коронавируса рекомендуется соблюдать интервал в один месяц.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула необходимость привиться от гриппа в период пандемии коронавируса, потому что оба заболевания тяжелые, а при одновременном заражении ими не исключен летальный исход. Она также отнесла переболевших COVID-19 к группе риска по гриппу.

Попова напомнила, что в прошлом году россияне гриппом практически не болели, потому что от него привились 60% населения страны, то есть был сформирован коллективный иммунитет к этому вирусу.