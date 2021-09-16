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16.09.2021 18:15
Рубрика: Общество

В России снизилась смертность из-за отравления алкоголем

Текст: Елена Манукиян
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Россияне стали реже болеть алкогольными расстройствами, а смертность из-за отравления спиртным в стране снизилась в два раза. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на 71-й сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения.

Фото: iStock
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По его словам, сегодня мы наблюдаем плоды профилактических мероприятий, в числе которых - укрепление наркологической службы, открытие бесплатной круглосуточной горячей линии по здоровому образу жизни. Успех государственной политики по борьбе с потреблением алкоголя министр связал с реализацией комплекса антиалкогольных мер, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения в соответствии с Глобальной стратегией сокращения вредного употребления алкоголя. Также он напомнил, что в начале 2000-х в России была разработана и принята Концепция реализация государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения. В результате с 2008 по 2020 год потребление алкоголя снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола на душу населения.

Мурашко подчеркнул, что злоупотребление алкоголем приводит к многочисленным психоневрологическим нарушениям, а также становится причиной других неинфекционных заболеваний, способных привести к преждевременной смерти и инвалидности.

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