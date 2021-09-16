В России в пятницу начинаются выборы в Госдуму и другие органы власти

В пятницу по всей России начнется Единый день голосования, из-за пандемии он продлится по 19 сентября включительно. Главное политическое событие года - выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. По итогам Единого дня голосования россиянам предстоит избрать 450 депутатов нижней палаты федерального парламента: 225 - по партийным спискам и столько же - по одномандатным округам.

Когда в Москве еще будет вечер четверга, Центризбирком откроет голосование на Дальнем Востоке. Важнейший этап большой избирательной кампании завершится в воскресенье, в 21.00 по московскому времени закроются участки в Калининградской области. А предварительные итоги ЦИК планирует получить утром в понедельник, 20 сентября.

На места в Госдуме претендуют почти шесть тысяч кандидатов, то есть конкурс составил 13 человек на место. Большинство - представители 14 политических партий. Это думская четверка - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", несколько партий с опытом работы на региональном уровне - "Яблоко", "Родина", Партия Роста, "Коммунисты России", Партия пенсионеров, Российская партия свободы и справедливости, "Гражданская платформа", "Зеленые", а также две новые политические силы, впервые участвующие в федеральной кампании - "Новые люди" и "Зеленая альтернатива".

- Мы видим, что конкуренция находится на очень высоком уровне, что бы ни говорили, - заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Год от года законодательство меняется, каждые выборы немного отличаются от предыдущих. А если сравнить думскую кампанию 2016 года и нынешнюю, перемены разительные. Прежде всего, в избирательную систему всерьез и надолго пришли цифровые технологии. Пять лет назад сложно было себе представить, что поменять место голосования можно парой кликов на портале госуслуг. Сейчас это уже данность, к которой избиратели привыкли и возможностями которой охотно пользуются. На этих выборах 3,3 млн россиян подали заявления для голосования на удобном участке, большинство - именно через госуслуги.

Кстати, сама система "Мобильный избиратель" появилась в 2017 году, а на прошлых выборах в Госдуму еще применялись открепительные удостоверения - предмет критики наблюдателей и главный инструмент "карусельщиков".

Еще 2,65 млн граждан России изъявили желание проголосовать через интернет. Это первый опыт использования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в таком объеме и на больших федеральных выборах. В прошлом году система прошла две проверки боем. Первую - во время голосования по поправкам в Конституцию в июне-июле, тогда через интернет голосовали жители Москвы и Нижегородской области на платформе, разработанной по заказу столичного правительства. В сентябре прошлого года впервые заработал федеральный комплекс ДЭГ, с его помощью избиратели двух округов Ярославской и Курской областей выбрали депутатов Госдумы.

Более 413 тысяч представителей партий, кандидатов и общественников будут наблюдать за голосованием в течение трех дней

Сейчас в деле обе платформы, они будут работать одновременно по схожим правилам. В четверг ЦИК провел процедуру разделения ключей для федеральной платформы. В соответствии с решением территориальной избирательной комиссии онлайн-голосования, ключ разделен на восемь частей. Четыре переданы парламентским политическим партиям, по одному - ЦИК, Общественной палате РФ, минцифры и самой ТИК ДЭГ. Части ключа записаны на специальные защищенные флешки, каждую запечатали в сейф-пакет за подписью держателя. Все носители хранятся в стеклянном шкафу в ЦИК под прицелом видеокамер.

Для расшифровки итогов голосования вечером 19 сентября ключи соберут обратно. Как рассказал глава ТИК ДЭГ Илья Массух, для этого будет достаточно пяти частей, еще три - запасные.

Добавим, что на федеральной платформе ДЭГ проголосует более 635 тысяч человек. В Севастополе - 20 тыс. 772 , в Курской области - 50 тыс. 581, в Мурманской - 49 тыс. 205, в Нижегородской - 126 493, в Ростовской области (включая живущих в ДНР и ЛНР россиян) - 301 991 и в Ярославской - 86 532. Кстати, через интернет в этих регионах можно будет голосовать не только за депутатов Госдумы, но и на всех остальных выборах.

В Москве на онлайн-голосование зарегистрировались 2,14 млн человек. В Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице также прошла процедура разделения ключа - на семь частей, пять из них - обязательные для сборки ключа.

В Центризбиркоме полагают, что в будущем одновременная работа нескольких платформ ДЭГ сохранится, их даже может стать больше, чем сейчас. По мнению зампреда ЦИК Николая Булаева, онлайн-голосование может работать по принципу "Лего" - небольшие региональные платформы будут получать результаты в едином формате и передавать их в систему ГАС "Выборы".

Помимо думских выборов, в России 17-19 сентября проходит еще четыре с лишним тысячи кампаний разного уровня. В том числе - 12 губернаторских выборов, девять - прямым голосованием, три - через парламент. В 39 субъектах избираются новые составы заксобраний, а в 11 столицах регионов определится состав городских дум. Всего же по итогам Единого дня голосования будет замещено около 31 тысячи мандатов и выборных должностей.

Действующие с этого года поправки в законодательство гласят, что если ЦИК объявляет думские выборы многодневными, то голосование на всех остальных кампаниях длится столько же.

Многодневное голосование - тоже новое явление. Центризбирком ввел его, что называется, не от хорошей жизни - в пандемийном 2020 году сентябрьское голосование также прошло в три дня, чтобы на участках не собиралось одновременно много людей. Но формат прижился, в ЦИК считают, что он будет применяться и после победы над коронавирусом, потому что так удобно гражданам.

Впрочем, удобство одних добавляет работы другим - на избиркомы и наблюдателей нагрузка существенно выросла. Для хранения бюллетеней и избирательной документации в ночное время разработана специальная процедура. После завершения голосования 17 и 18 сентября бюллетени на тех участках, где стоят обычные ящики, в присутствии наблюдателей переложат в сейф-пакеты и будут хранить в специальных сейфах под прицелом видеокамер. В ЦИК уверены, что незаметно вскрыть сейф-пакет невозможно и за сохранность голосов можно не волноваться.

Там же, где установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), эти предосторожности не понадобятся - с умного ящика снимут отчет вечером после закрытия участка и еще один - перед началом голосования утром. Если цифры не сойдутся - все бюллетени в КОИБе аннулируют. Как пояснили "РГ" в Центризбиркоме, вскрывать электронный ящик и вбрасывать бланки бессмысленно - комиссия учтет только те из них, которые машина приняла через сканер.

Возможности живого наблюдения на этих выборах увеличились. Раньше на один день кандидат или партия могли направить двух наблюдателей на участок, теперь - до шести на три дня. Такое же право есть у общественных палат всех уровней. Федеральная палата уже обучила по своему "золотому" стандарту около 250 тысяч наблюдателей. А всего в ЦИК насчитали свыше 413 тысяч представителей партий, кандидатов и общественников, которые будут наблюдать за голосованием в течение трех дней.

Еще одна опция для обеспечения чистоты выборов - видеонаблюдение. В этом году охват беспрецедентный: на 50 тысячах участков установлено около 100 тысяч видеокамер. А всего устройствами видеофиксации оборудованы 96% участков. Доступ к трансляциям с камер, которые будут идти на служебном портале, получат все партии и кандидаты, участвующие в выборах, а также центры по наблюдению при общественных палатах. Кроме того, аккаунты выделены уполномоченным по правам человека.

В избирательную систему всерьез и надолго пришли цифровые технологии

В четверг ЦИК протестировал работу своей видеостены, на ней можно будет увидеть происходящее на 192 участках. Похожие панели установлены в региональных центрах наблюдения, сообщила Элла Памфилова. Трансляция будет идти непрерывно все три дня голосования, в том числе - ночью.

Еще одна новация нынешних выборов - отсутствие "дня тишины". Запрет на агитацию вступает в силу с 17 сентября. По мнению Памфиловой, этого вполне достаточно, чтобы избиратель мог спокойно определиться с выбором, а еще один "тихий" день - необоснованное сокращение периода агитации, который, к слову, и так почти весь приходится на летние месяцы, когда многие избиратели в отпусках и на дачах. Уже в понедельник мы узнаем, каков расклад в новой Думе и в какие партийные цвета окрасится политическая карта страны.