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Рубрика: Власть

В России в пятницу начинаются выборы в Госдуму и другие органы власти

Текст: Валентина Егорова
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(8564)
В пятницу по всей России начнется Единый день голосования, из-за пандемии он продлится по 19 сентября включительно. Главное политическое событие года - выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. По итогам Единого дня голосования россиянам предстоит избрать 450 депутатов нижней палаты федерального парламента: 225 - по партийным спискам и столько же - по одномандатным округам.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Когда в Москве еще будет вечер четверга, Центризбирком откроет голосование на Дальнем Востоке. Важнейший этап большой избирательной кампании завершится в воскресенье, в 21.00 по московскому времени закроются участки в Калининградской области. А предварительные итоги ЦИК планирует получить утром в понедельник, 20 сентября.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
ЦИК провел процедуру разделения ключей для онлайн-голосования

На места в Госдуме претендуют почти шесть тысяч кандидатов, то есть конкурс составил 13 человек на место. Большинство - представители 14 политических партий. Это думская четверка - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", несколько партий с опытом работы на региональном уровне - "Яблоко", "Родина", Партия Роста, "Коммунисты России", Партия пенсионеров, Российская партия свободы и справедливости, "Гражданская платформа", "Зеленые", а также две новые политические силы, впервые участвующие в федеральной кампании - "Новые люди" и "Зеленая альтернатива".

- Мы видим, что конкуренция находится на очень высоком уровне, что бы ни говорили, - заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Год от года законодательство меняется, каждые выборы немного отличаются от предыдущих. А если сравнить думскую кампанию 2016 года и нынешнюю, перемены разительные. Прежде всего, в избирательную систему всерьез и надолго пришли цифровые технологии. Пять лет назад сложно было себе представить, что поменять место голосования можно парой кликов на портале госуслуг. Сейчас это уже данность, к которой избиратели привыкли и возможностями которой охотно пользуются. На этих выборах 3,3 млн россиян подали заявления для голосования на удобном участке, большинство - именно через госуслуги.

Кстати, сама система "Мобильный избиратель" появилась в 2017 году, а на прошлых выборах в Госдуму еще применялись открепительные удостоверения - предмет критики наблюдателей и главный инструмент "карусельщиков".

Еще 2,65 млн граждан России изъявили желание проголосовать через интернет. Это первый опыт использования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в таком объеме и на больших федеральных выборах. В прошлом году система прошла две проверки боем. Первую - во время голосования по поправкам в Конституцию в июне-июле, тогда через интернет голосовали жители Москвы и Нижегородской области на платформе, разработанной по заказу столичного правительства. В сентябре прошлого года впервые заработал федеральный комплекс ДЭГ, с его помощью избиратели двух округов Ярославской и Курской областей выбрали депутатов Госдумы.

Более 413 тысяч представителей партий, кандидатов и общественников будут наблюдать за голосованием в течение трех дней 

Сейчас в деле обе платформы, они будут работать одновременно по схожим правилам. В четверг ЦИК провел процедуру разделения ключей для федеральной платформы. В соответствии с решением территориальной избирательной комиссии онлайн-голосования, ключ разделен на восемь частей. Четыре переданы парламентским политическим партиям, по одному - ЦИК, Общественной палате РФ, минцифры и самой ТИК ДЭГ. Части ключа записаны на специальные защищенные флешки, каждую запечатали в сейф-пакет за подписью держателя. Все носители хранятся в стеклянном шкафу в ЦИК под прицелом видеокамер.

Для расшифровки итогов голосования вечером 19 сентября ключи соберут обратно. Как рассказал глава ТИК ДЭГ Илья Массух, для этого будет достаточно пяти частей, еще три - запасные.

Добавим, что на федеральной платформе ДЭГ проголосует более 635 тысяч человек. В Севастополе - 20 тыс. 772 , в Курской области - 50 тыс. 581, в Мурманской - 49 тыс. 205, в Нижегородской - 126 493, в Ростовской области (включая живущих в ДНР и ЛНР россиян) - 301 991 и в Ярославской - 86 532. Кстати, через интернет в этих регионах можно будет голосовать не только за депутатов Госдумы, но и на всех остальных выборах.

В Москве на онлайн-голосование зарегистрировались 2,14 млн человек. В Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице также прошла процедура разделения ключа - на семь частей, пять из них - обязательные для сборки ключа.

Фото: Константин Завражин
Элла Памфилова сообщила о готовности страны к выборам

В Центризбиркоме полагают, что в будущем одновременная работа нескольких платформ ДЭГ сохранится, их даже может стать больше, чем сейчас. По мнению зампреда ЦИК Николая Булаева, онлайн-голосование может работать по принципу "Лего" - небольшие региональные платформы будут получать результаты в едином формате и передавать их в систему ГАС "Выборы".

Помимо думских выборов, в России 17-19 сентября проходит еще четыре с лишним тысячи кампаний разного уровня. В том числе - 12 губернаторских выборов, девять - прямым голосованием, три - через парламент. В 39 субъектах избираются новые составы заксобраний, а в 11 столицах регионов определится состав городских дум. Всего же по итогам Единого дня голосования будет замещено около 31 тысячи мандатов и выборных должностей.

Действующие с этого года поправки в законодательство гласят, что если ЦИК объявляет думские выборы многодневными, то голосование на всех остальных кампаниях длится столько же.

Многодневное голосование - тоже новое явление. Центризбирком ввел его, что называется, не от хорошей жизни - в пандемийном 2020 году сентябрьское голосование также прошло в три дня, чтобы на участках не собиралось одновременно много людей. Но формат прижился, в ЦИК считают, что он будет применяться и после победы над коронавирусом, потому что так удобно гражданам.

Впрочем, удобство одних добавляет работы другим - на избиркомы и наблюдателей нагрузка существенно выросла. Для хранения бюллетеней и избирательной документации в ночное время разработана специальная процедура. После завершения голосования 17 и 18 сентября бюллетени на тех участках, где стоят обычные ящики, в присутствии наблюдателей переложат в сейф-пакеты и будут хранить в специальных сейфах под прицелом видеокамер. В ЦИК уверены, что незаметно вскрыть сейф-пакет невозможно и за сохранность голосов можно не волноваться.

Там же, где установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), эти предосторожности не понадобятся - с умного ящика снимут отчет вечером после закрытия участка и еще один - перед началом голосования утром. Если цифры не сойдутся - все бюллетени в КОИБе аннулируют. Как пояснили "РГ" в Центризбиркоме, вскрывать электронный ящик и вбрасывать бланки бессмысленно - комиссия учтет только те из них, которые машина приняла через сканер.

Фото: kremlin.ru
Президент обратился к гражданам России в преддверии выборов депутатов Государственной Думы

Возможности живого наблюдения на этих выборах увеличились. Раньше на один день кандидат или партия могли направить двух наблюдателей на участок, теперь - до шести на три дня. Такое же право есть у общественных палат всех уровней. Федеральная палата уже обучила по своему "золотому" стандарту около 250 тысяч наблюдателей. А всего в ЦИК насчитали свыше 413 тысяч представителей партий, кандидатов и общественников, которые будут наблюдать за голосованием в течение трех дней.

Еще одна опция для обеспечения чистоты выборов - видеонаблюдение. В этом году охват беспрецедентный: на 50 тысячах участков установлено около 100 тысяч видеокамер. А всего устройствами видеофиксации оборудованы 96% участков. Доступ к трансляциям с камер, которые будут идти на служебном портале, получат все партии и кандидаты, участвующие в выборах, а также центры по наблюдению при общественных палатах. Кроме того, аккаунты выделены уполномоченным по правам человека.

В избирательную систему всерьез и надолго пришли цифровые технологии 

В четверг ЦИК протестировал работу своей видеостены, на ней можно будет увидеть происходящее на 192 участках. Похожие панели установлены в региональных центрах наблюдения, сообщила Элла Памфилова. Трансляция будет идти непрерывно все три дня голосования, в том числе - ночью.

Еще одна новация нынешних выборов - отсутствие "дня тишины". Запрет на агитацию вступает в силу с 17 сентября. По мнению Памфиловой, этого вполне достаточно, чтобы избиратель мог спокойно определиться с выбором, а еще один "тихий" день - необоснованное сокращение периода агитации, который, к слову, и так почти весь приходится на летние месяцы, когда многие избиратели в отпусках и на дачах. Уже в понедельник мы узнаем, каков расклад в новой Думе и в какие партийные цвета окрасится политическая карта страны.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Александра Белуза
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