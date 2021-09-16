В Россию придет новейший браслет Xiaomi Mi Band 6 с NFC. Цена

Компания Xiaomi презентовала модификацию своего новейшего браслета Mi Band 6 для европейского рынка с поддержкой модуля NFC для бесконтактных платежей.

Фото: Xiaomi

Как пишет iXBT, устройство должно появиться в том числе и в России. Помимо бесконтактных платежей в магазинах, кафе и других точках, Mi Band 6 NFC будет поддерживать работу с голосовым ассистентом Amazon Alexa (который в России не очень распространен).

Xiaomi Mi Band NFC обладает вытянутым экраном AMOLED с тонкими рамками по краям, поддерживает отслеживание дневной активности и различные тренировки, а также мониторит сон и может определять уровень SpO2 в крови.

В Европе новинка будет стоить 55 евро, или около 4700 рублей. Напомним, что до этого на российском рынке присутствовал лишь один NFC-браслет - Xiaomi Mi Band 4 NFC, выпущенный весной 2020 года.