В Россию пришел смартфон Nokia дешевле 10 тысяч рублей. Можно брать

Компания HMD Global официально сообщила о старте продаж на российском рынке смартфона Nokia C30. Базовая версия аппарата с 2/32 Гб памяти обойдется покупателям в 9990 рублей, чуть более продвинутая на 3/364 Гб - в 10490 рублей. Последнюю, конечно, взять предпочтительнее.

Nokia C30. Фото: HMD Global

Nokia C30 имеет 6,82-дюймвый экран с разрешением HD+, а также двойную основную камеру 13+2 Мп, фронтальную камеру на 5 Мп, сканер отпечатка пальца, разъем для наушников и гигантский аккумулятор емкостью 6000 мАч, гарантирующий внушительную автономность.

Аппарат работает под управлением Android 11 Go - это облегченная версия чистого "зеленого робота". Большой ее плюс заключается в том, что Nokia будет обновлять платформу минимум два года - за другими производителями бюджетных смартфонов такого не замечено.

Ближайшие конкуренты - Redmi 9C NFC и Samsung Galaxy A12. Плюс южного корейца - в еще более долгом периоде обновлений Android (три года). Кроме того, неплохой моделью кажется realme C21 - у нее целых четыре гигабайта оперативной и 64 постоянной памяти (однако неизвестно, что с обновлениями Android). Все они проигрывают Nokia C30 по емкости аккумулятора - 5000 мАч против 6000.