В Швеции появился полностью деревянный небоскреб

Одна из самых высоких деревянных башен в мире появилась в Швеции. В городе Шеллефтео, расположенном на северо-востоке страны, сдан в эксплуатацию деревянный небоскреб "Сара". Его высота 75 метров.

Справедливости ради стоит отметить, что шведский деревянный небоскреб не самый высокий в мире. Первое место в этом рейтинге занимает норвежская башня Мьесторнет, высота которой составляет 85,4 метра. Оба этих объекта выполнены полностью из природных материалов, но с передовыми технологиями.

Шведский небоскреб "Сара" оснащен системой теплового насоса, которая обеспечивает энергоэффективное отопление и охлаждение. На объекте также установлены солнечные панели общей площадью 1200 кв. м, имеется также интегрированная система на основе искусственного интеллекта, которая регулирует потребление энергии.

В 20-этажном небоскребе "Сара" местные власти откроют музей, театр, библиотеку, картинную галерею, отель со спа-центром и кофейнями. Но самое ценное - это вид, который открывается с небоскреба. Объект находится в северных широтах, близ Полярного круга, где северное сияние -довольно частое явление.