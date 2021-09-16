Новости

Комика Мирзализаде не станут выдворять до судебного заседания 13:11
Премьер Испании и лидер Каталонии договорились продолжать переговоры 13:09
В Совфеде назвали действия Apple и Google вмешательством в дела РФ 13:05
В России разработали робота-помощника для врача 13:00
В "красных зонах" московских больниц пациенты проголосуют через переносной ящик 12:57
СК возбудил дело за видеоролики в Telegram-каналах 12:56
Роскомнадзор: Google Документы доступны на территории РФ 12:53
Назван порядок розыгрыша квартир и машин на выборах в Москве 12:42
В Москве начали выдавать новые QR-коды для ревакцинированных 12:35
Зобнин пропустит из-за травмы 4 недели 12:32
Турция разрешила въезд без теста только россиянам, привитым "Спутником V" 12:25
В Москве отопление включили в 90% жилых домов 12:23
В Госдуме оценили создание альянса США, Великобритании и Австралии 12:18
Путин зарегистрировался для участия в электронном голосовании 12:16
Лидеры ОДКБ по итогам саммита в Душанбе подписали пакет документов 12:11
В "Северстали" рассказали о встрече в правительстве по налогам для металлургов 12:00
В Японии еще одна женщина поборется за пост премьера 11:55
Умер бывший тренер баскетбольного ЦСКА Душан Ивкович 11:50
Банк России выступил против инвестирования в криптовалюту 11:45
В Аргентине пять министров подали в отставку после поражения партии на выборах 11:30
В Японии эвакуируют людей из-за приближения тайфуна 11:27
В Дании пожизненно осужденным запретят заводить знакомства в течение 10 лет 11:27
Климов: Google и Apple отреагировали на приглашение комиссии Совфеда 11:25
Готовить кадры для войск ОДКБ будут по-новому 11:11
Побит рекорд по числу людей в космосе 10:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
16.09.2021 13:05
Рубрика: Власть

В Совфеде назвали действия Apple и Google вмешательством в дела РФ

Текст: Дмитрий Гончарук

Действия американских компаний Apple и Google перед выборами в Госдуму сенаторы рассматривают как вмешательство во внутренние дела России. Об этом заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Климов: Google и Apple отреагировали на приглашение комиссии Совфеда

"Особое внимание следует обратить на организации и физических лиц, связанных с экстремистской деятельностью, установленной в судебном порядке. Распространение ими информации и материалов в рамках избирательных кампаний имеет существенные ограничения, прямо установленные законом", - сказал Климов на заседании комиссии.

По словам сенатора, российская сторона обратила внимание на Apple и Google, действия которых в период выборов рассматриваются "как противоправные и непосредственно связанные с вмешательством в сугубо внутренние дела России".

Климов отметил, что доказательства этого официально переданы МИД РФ послу США Джону Салливану. "Кроме того, есть официальные представления органов российской прокуратуры от 9 сентября 2021 года в адрес генерального директора Apple господина Кука и главного исполнительного директора Google господина Пичаи", - добавил парламентарий.

В обоих представлениях содержатся требования принять исчерпывающие меры по устранению нарушений российского законодательства, способствующих неправомерному вмешательству в выборы.

От имени сенаторской комиссии Куку и Пичаи было предложено направить своих официальных представителей для участия в заседании комиссии Совфеда. "Письмо об этом было своевременно направлено в электронном виде в адрес обеих компаний. Данная информация была продублирована через МИД РФ и путем прямого обращения через СМИ", - подчеркнул Андрей Климов.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Компании Информационные технологии Google Компании Информационные технологии Apple Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Путин назвал поспешным вывод войск США из Афганистана
Цена на газ в Европе перешла к снижению после рекордного роста
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
В Москве впервые в России применили новое лекарство от COVID-19
SpaceX отправила в космос Crew Dragon с полностью гражданским экипажем
Как экономика и люди оказались в новой ценовой реальности
О чем могут сказать предвыборные ролики партий