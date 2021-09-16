В Совфеде назвали действия Apple и Google вмешательством в дела РФ

Действия американских компаний Apple и Google перед выборами в Госдуму сенаторы рассматривают как вмешательство во внутренние дела России. Об этом заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Особое внимание следует обратить на организации и физических лиц, связанных с экстремистской деятельностью, установленной в судебном порядке. Распространение ими информации и материалов в рамках избирательных кампаний имеет существенные ограничения, прямо установленные законом", - сказал Климов на заседании комиссии.

По словам сенатора, российская сторона обратила внимание на Apple и Google, действия которых в период выборов рассматриваются "как противоправные и непосредственно связанные с вмешательством в сугубо внутренние дела России".

Климов отметил, что доказательства этого официально переданы МИД РФ послу США Джону Салливану. "Кроме того, есть официальные представления органов российской прокуратуры от 9 сентября 2021 года в адрес генерального директора Apple господина Кука и главного исполнительного директора Google господина Пичаи", - добавил парламентарий.

В обоих представлениях содержатся требования принять исчерпывающие меры по устранению нарушений российского законодательства, способствующих неправомерному вмешательству в выборы.

От имени сенаторской комиссии Куку и Пичаи было предложено направить своих официальных представителей для участия в заседании комиссии Совфеда. "Письмо об этом было своевременно направлено в электронном виде в адрес обеих компаний. Данная информация была продублирована через МИД РФ и путем прямого обращения через СМИ", - подчеркнул Андрей Климов.