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16.09.2021 12:26
Рубрика: Культура

В Третьяковской галерее показали "Отвергнутые шедевры"

Текст: Наталья Лебедева
Выставка "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" - это 20 наиболее известных сегодня произведений русского искусства, которые в свое время были встречены публикой с настороженностью и даже неприятием. Почему попали в опалу "Боярыня Морозова" Сурикова или "После побоища…" Васнецова, еще можно как-то догадаться, но чем не угодили "Березовая роща" Куинджи или "Девушка, освещенная солнцем" Серова? Об опальном искусстве, вызвавшим небывалые дискуссии, рассказывают в Третьяковской галерее.
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"Идея проекта - показать, как были встречены эти полотна современниками и как менялись эстетические представления и предпочтения спустя годы. Впервые появившись на публике, эти картины вызывали не только дискуссии и споры, но и неприятие, отторжение, даже травлю, вплоть до цензурных запретов к показу, снятия с выставок и изъятия из каталогов", - рассказывают о выставке в музее.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Что непозволительного находили в картинах "Боярыня Морозова" Сурикова или "Березовая роща" Куинджи? Чем так возмутило зрителей произведение "После побоища Игоря Святославича с половцами..." Васнецова? Почему сняли с выставки "Сельский крестный ход на Пасхе" Перова и запретили экспонировать картину "Иван Грозный и сын его Иван..."? И главный вопрос - зачем эти "опальные полотна" покупал известный и уважаемый коллекционер, просвещенный благотворитель и в целом законопослушный и лояльный властям Павел Третьяков?

Сделав Галерею общедоступной, он обрек себя на строгое и неукоснительное выполнение всех цензурных запретов. Без этого музей просто бы не выжил. Но тем не менее Третьяков всегда оставался верным себе и отбирал произведений в соответствии со своими эстетическими взглядами. Внимательно следя за общественным мнением, он больше доверял собственному вкусу. И, как показало время, художественное чутье его не обмануло.

"Факт покупки произведений, ставших впоследствии общепризнанными шедеврами русского искусства, демонстрирует масштабность понимания Третьяковым своей задачи - создания музея национального искусства и воспринимается как своего рода вызов московского купца обществу", - объясняют в музее.

Из 20 картин, представленных на выставке, 16 были куплены лично Павлом Третьяковым. Еще три были написаны при жизни коллекционера, однако он их отверг, как, например, "Неизвестная" Крамского и "Принцесса Грёза" Врубеля.

Каждая картина на выставке - это бесспорный шедевр русского искусства XIX-ХХ столетий. Без них сегодня просто невозможно представить себе Третьяковскую галерею. И уже ни для кого не секрет, что их обличали за новизну приемов и смыслов.

Выставка будет открыта для посетителей до 13 марта.

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