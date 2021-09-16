Владимир Путин принял участие в саммите ОДКБ

В четверг в Душанбе прошел саммит Организации Договора о коллективной безопасности. Президент России принял в нем участие по видео-конференц-связи - он находится на самоизоляции из-за заболевших коронавирусом в его окружении. Российский лидер заявил о новых острых вызовах и рисках для безопасности стран ОДКБ. Лидеры решили укреплять южные рубежи и продолжить действия по нейтрализации потенциальных угроз.

Владимир Путин вынужден был уйти на самоизоляцию и участвовал в саммите по видео-конференц-связи. Фото: РИА Новости

Во Дворце нации собрались президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, киргизский лидер Садыр Жапаров и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Одним из самых важных вопросов повестки стала ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность в регионе.

"К сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе, мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, и это не один, не два - несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", - пояснил Путин.

"Обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах государств-членов не только не стабильна, но и несет новые, по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности наших стран", - подчеркнул президент РФ. "Сразу после, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти Движения талибов (запрещенная в РФ террористическая организация. - Прим. "РГ") мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране", - напомнил он. Все поддержали тогда вывод, что сейчас как никогда востребована самая тесная координация и сплоченность государств ОДКБ. "Мы также согласились, что необходимо быть готовыми в любой момент в полной мере задействовать оборонный и политический потенциал ОДКБ для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в наших странах", - подчеркнул Владимир Путин.

Председательство Таджикистана в ОДКБ совпало с периодом чрезвычайных вызовов и угроз, с которыми столкнулся регион коллективной безопасности, заявил Рахмон. Но удалось поддерживать высокий уровень политического взаимодействия и обеспечивать координацию внешнеполитических позиций. Продолжилась практика совместных заявлений по вопросам международной и региональной повестки, расширилось межпарламентское взаимодействие. Завершена работа по принятию плана оснащения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, поддерживался высокий уровень готовности сил коллективной безопасности - что крайне важно с учетом напряженной обстановки в Афганистане. Также расширились контакты с международными организациями и удалось качественно продвинуться вперед в развитии миротворческого потенциала организации, констатировал Рахмон.

Президент Казахстана главным позитивным сдвигом в мировой геополитике назвал саммит Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Итогом стала важнейшая договоренность по вопросам сохранения стратегического баланса между двумя крупнейшими ядерными державами. "В рамках ОДКБ мы уже выразили политическую поддержку продлению Договора между Россией и США о стратегических наступательных вооружениях", - сказал он.

К сожалению, этот год не способствовал улучшению международной обстановки, по-прежнему принципы и нормы международного права грубо игнорируются, заявил Лукашенко. "Границы региональной нестабильности расширяются. Глобальная напряженность формирует риски силовых вариантов разрешения конфликтов", - заметил белорусский лидер. Особую тревогу вызывает увеличение военных расходов в мире и демонтаж системы контроля над вооружениями. Обостряется обстановка на западных границах ОДКБ, расширяется военное присутствие США в Восточной Европе, наращиваются боевые возможности коалиционных формирований стран НАТО - все это создает условия для военных провокаций и инцидентов, считает президент Беларуси.

Непредсказуемая военно-политическая обстановка в регионе вызывает большую обеспокоенность и требует тесного взаимодействия, полагает Жапаров. Он надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в Афганистане и формирование инклюзивного правительства с приемлемым для народа этой страны вариантом государственного устройства. К продолжению работы по углублению внешнеполитической координации и взаимной поддержки для выработки согласованных подходов по международным и региональным вопросам призвал коллег по ОДКБ Пашинян. Также он выступил за актуализацию механизмов кризисного реагирования.

По итогам заседания лидеры подписали декларацию и утвердили план оснащения Коллективных сил современным вооружением. Также было подписано соглашение, касающееся сил и средств коллективной безопасности на территориях государств ОДКБ. Оно предусматривает создание механизма сотрудничества военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры и военных судов (трибуналов).

Обстановка в зоне ответственности ОДКБ не только не стабильная, но и несет новые острые вызовы и риски для безопасности стран

Участники решили укреплять южные рубежи ОДКБ. В частности, Токаев заявил о необходимости оказать всемерное содействие укреплению таджикской границы - "поясу безопасности" ОДКБ. "Были проработаны практические коллективные меры, призванные обеспечить безопасность Таджикистана в случае обострения пограничной ситуации. С этой же целью через месяц вблизи таджикско-афганской границы пройдет серия масштабных учений Коллективных сил ОДКБ", - сообщил Зась.

Лидеры также выступили за становление независимого, свободного от терроризма и наркотиков Афганистана и призвали стороны как можно скорее начать мирные переговоры. Кроме того, участники ОДКБ осудили односторонние санкции, назвав их грубым вмешательством во внутренние дела государств, и назвали недопустимым использование странами террористов в собственных интересах.