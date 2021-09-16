Во Франции представили уникальный поезд на водородном топливе

На севере Франции успешно прошел испытания и был официально представлен первый в мире поезд на водороде. Он был собран французской машиностроительной компанией Alstom на предприятии в германском городе Зальцгиттере.

Уникальность этого локомотива, получившего название Coralia iLint, заключается в том, что он оснащен топливными элементами, преобразующими водород в электричество. Они расположены на крыше состава и обеспечивают пробег в 600 километров без каких-либо загрязняющих выбросов. При эксплуатации поезда в атмосферу выделяется только вода и пар. Как заявил на презентации министр транспорта Жан-Батист Джеббари, "будущее за этим видом транспорта, который позволит нам завоевать рынок Европы и всего мира".

Во Франции водородные поезда должны прийти на смену региональным экспрессам, работающим на дизельном топливе и обслуживающим неэлектрифицированные участки национальной железнодорожной сети, а таких здесь без малого половина.

Опытная эксплуатация поездов стартует в 2022 году на одной из линий местного значения.

Власти четырех регионов страны уже подписали контракты на приобретение новых поездов. Ожидается, что они полноценно начнут работать на французских железных дорогах в 2025 году, и в перспективе ближайших десяти лет заменят все дизельные локомотивы страны.