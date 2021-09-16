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16.09.2021 19:10
Рубрика: Власть

Володин: Такие резолюции, как принятая Европарламентом, мы не потерпим

Текст: Татьяна Замахина

Принятый Европарламентом доклад по отношениям с Россией - попытка вмешательства во внутренние дела РФ и оказание давления на граждан, которым предстоит голосовать на предстоящих выборах. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Ранее евродепутаты утвердили доклад литовского парламентария Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза о пересмотре отношений с Россией и готовности не признавать итоги выборов в Госдуму.

По оценке Володина, решение Европарламента носит недружественный характер. "Такие резолюции мы не потерпим, - подчеркнул спикер, которого цитирует думский сайт. - Тем более они принимаются еще до момента волеизъявления наших граждан".

Россияне, обратил внимание парламентарий, сами решат, кто будет у власти.

"Мы сделаем все для того, чтобы защитить нашу страну от таких недружественных действий, понимая, что это попытка остановить развитие России", - сказал Вячеслав Володин.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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Он посоветовал Европарламенту заниматься обустройством своих стран, решением вопросов граждан, которые его членов избирают. "Что же касается граждан России, они сами знают, за кого голосовать, кого поддерживать. Мы дорожим нашей страной и сделаем все для того, чтобы она развивалась и была сильной", - еще раз подчеркнул председатель ГД.

Он уверен, что выборы в РФ "открытые, в отличие от тех же избирательных процессов в США, европейских государств".

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