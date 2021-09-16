Володин: Такие резолюции, как принятая Европарламентом, мы не потерпим

Принятый Европарламентом доклад по отношениям с Россией - попытка вмешательства во внутренние дела РФ и оказание давления на граждан, которым предстоит голосовать на предстоящих выборах. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее евродепутаты утвердили доклад литовского парламентария Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза о пересмотре отношений с Россией и готовности не признавать итоги выборов в Госдуму.

По оценке Володина, решение Европарламента носит недружественный характер. "Такие резолюции мы не потерпим, - подчеркнул спикер, которого цитирует думский сайт. - Тем более они принимаются еще до момента волеизъявления наших граждан".

Россияне, обратил внимание парламентарий, сами решат, кто будет у власти.

"Мы сделаем все для того, чтобы защитить нашу страну от таких недружественных действий, понимая, что это попытка остановить развитие России", - сказал Вячеслав Володин.

Он посоветовал Европарламенту заниматься обустройством своих стран, решением вопросов граждан, которые его членов избирают. "Что же касается граждан России, они сами знают, за кого голосовать, кого поддерживать. Мы дорожим нашей страной и сделаем все для того, чтобы она развивалась и была сильной", - еще раз подчеркнул председатель ГД.

Он уверен, что выборы в РФ "открытые, в отличие от тех же избирательных процессов в США, европейских государств".