Возбуждено дело о склонении к беспорядкам во время выборов

Новости

Эстония начала пускать привитых россиян без теста на коронавирус 20:48
Всемирный банк больше не будет выпускать рейтинг Doing Business 20:39
Главный выход метро "Курская" закрывается на ремонт 20:20
Жители "Русской Кибердеревни" показали рецепт пряности из "Дюны" 20:12
От COVID умер исполнитель песенки "Мои цыплята" Ягуб Зуруфчу 19:41
Лукашенко: Иран и Беларусь всегда находили пути к успеху 19:37
Экс-супруга рассказала о состоянии госпитализированного Звягинцева 19:32
Отопительный сезон начался в 36 регионах 19:27
Володин: Такие резолюции, как принятая Европарламентом, мы не потерпим 19:10
Умер легендарный советский джазмен Валерий Щерица 19:06
Смолов и Камано сыграют в атаке "Локомотива" в матче против "Марселя" 19:05
Футболиста "Челси" ограбили во время матча против "Зенита" в Лиге чемпионов 19:01
Взлетевшего с привязанным скотчем человеком пилота вертолета будут судить 19:00
Единый заказчик контролирует более 150 строек 18:51
Умерла французская актриса Марта Меркадье 18:44
Россияне рассказали, где планируют провести ноябрьские праздники 18:41
Певица МакSим опубликовала фото с дочерью 18:40
В России снизилась смертность из-за отравления алкоголем 18:15
Сбор зерна в России достиг 100 млн тонн 18:07
ДОМ.РФ протестирует механизм универсальной льготной ипотеки 18:05
Два десятка проектов строительства жилья получили господдержку 18:00
Цены на газ в Европе за сутки снизились на 13% 17:41
В ПФР рассказали, как заменить набор льгот денежной выплатой 17:37
Москва призвала Прагу освободить россиянина Франчетти 17:22
В ЦБ прогнозируют снижение темпов роста ипотечного рынка 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
16.09.2021 20:28
Рубрика: Происшествия

Возбуждено дело о склонении к беспорядкам во время выборов

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(8564)
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту размещения видеороликов, подстрекающих к организации массовых беспорядков в дни выборов. Об этом в четверг сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. По ее словам, по делу проходят Дмитрий Чебанов и "иные лица". Расследование ведется по части 1.1 статьи 212 УК РФ "склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках".

По версии следствия, группа лиц "в составе не менее 11 участников из 7 субъектов РФ создали сеть телеграм-каналов и размещали в них публикации, а также вели агитационную деятельность по организации массовых беспорядков на территории России в дни единого голосования 17, 18 и 19 сентября 2021 года".

Фото: iStock
МИД РФ передал послу США доказательства вмешательства Apple и Google в выборы

Отмечается, что проведенными исследованиями в размещенных видеороликах были выявлены "побуждения к насильственным действиям, адресованные неопределенному кругу лиц". Всем фигурантам в ближайшее время предъявят обвинения. Кроме того, следователи намерены обратиться в суд с ходатайствами о заключении под стражу фигурантов этого дела.

По вмененному составу преступления фигурантам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Правда, можно отделаться и принудительными работами на срок от 2 до 5 лет либо вообще штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей.

Вышеупомянутый Дмитрий Чебанов является автором одного из телеграм-каналов. В публикуемых постах он призывал россиян к массовой уличной акции.

Происшествия Правосудие Следствие

Главное сегодня

МИД: РФ и Египет достигли понимания о выплатах родным жертв теракта над Синаем
Путин назвал поспешным вывод войск США из Афганистана
Захарова припомнила Парижу разрыв контрактов по "Мистралям"
Цена на газ в Европе перешла к снижению после рекордного роста
Турция разрешила въезд без теста только россиянам, привитым "Спутником V"
Как не стать жертвой мошенника на сайте знакомств
Верховный суд России защитил право человека на самооборону