Возбуждено дело о склонении к беспорядкам во время выборов

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту размещения видеороликов, подстрекающих к организации массовых беспорядков в дни выборов. Об этом в четверг сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. По ее словам, по делу проходят Дмитрий Чебанов и "иные лица". Расследование ведется по части 1.1 статьи 212 УК РФ "склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках".

По версии следствия, группа лиц "в составе не менее 11 участников из 7 субъектов РФ создали сеть телеграм-каналов и размещали в них публикации, а также вели агитационную деятельность по организации массовых беспорядков на территории России в дни единого голосования 17, 18 и 19 сентября 2021 года".

Отмечается, что проведенными исследованиями в размещенных видеороликах были выявлены "побуждения к насильственным действиям, адресованные неопределенному кругу лиц". Всем фигурантам в ближайшее время предъявят обвинения. Кроме того, следователи намерены обратиться в суд с ходатайствами о заключении под стражу фигурантов этого дела.

По вмененному составу преступления фигурантам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Правда, можно отделаться и принудительными работами на срок от 2 до 5 лет либо вообще штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей.

Вышеупомянутый Дмитрий Чебанов является автором одного из телеграм-каналов. В публикуемых постах он призывал россиян к массовой уличной акции.