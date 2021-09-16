Врач назвала два признака смертельно опасного варенья

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина объяснила, как распознать опасное для здоровья варенье. Так, если вы открыли банку с десертом и увидели там пятнышко плесени, то банку следует выбрасывать.

"Никакая термическая обработка уже не поможет, делать кисели и так далее из такого продукта тоже не следует", - предостерегла Елена Соломатина.

Дело в том, что в продукте, если появляется малейшая плесень, уже присутствует ядовитое вещество афлатоксин, вырабатываемое плесневыми грибами. Термическая обработка его вряд ли сможет разрушить, считает диетолог.

"Споры этого грибка есть в самом продукте, и, если они попадут в наш организм, наша иммунная система будет напряжена, печень будет напряжена", - объяснила Елена Соломатина.

Кроме того, из-за плохо промытых ягод в варенье могут появиться опасные бактерии, вырабатывающие яд ботулотоксин. Их выдает вздувшаяся банка. "Все может закончиться летальным исходом", - предупредила врач. Она отметила в интервью радио Sputnik, что срок хранения десерта зависит от количества сахара: чем его больше, тем дольше хранится варенье.