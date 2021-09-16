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16.09.2021 19:51
Рубрика: Экономика

Все патенты на лекарства объединят в один фармреестр

Текст: Елена Манукиян
В России появится свой реестр патентов на лекарства, сообщили в Минэкономразвития.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Getty Images
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В него будут включаться базовые патенты, то есть те, которые охраняют конкретное действующее вещество. Он также будет содержать информацию о том, кому принадлежат патентные права на изобретение. Отмечается, что учет фармсредств будет вестись на основании международного непатентованного наименования (МНН), которое присваивается Всероссийской организацией здравоохранения каждому новому лекарственному средству.

Вести реестр будет Роспатент. Ожидается, что он найдет применение в сфере государственных закупок, а также при защите прав в суде, отмечает руководитель ведомства Григорий Ивлев.

"Реестр будет служить интересам как высокотехнологичных фармкомпаний, так и производителей дженериков, затрудняя недобросовестную активность и одновременно способствуя своевременному и законному выходу дженериков на рынок", - говорит он. То есть, предполагается, что любая компания перед запуском лекарства должна изучить рынок, убедиться в отсутствии патентов на похожий препарат.

По словам директора Департамента стратегического развития и инноваций Рустама Тихонова, законопроект о создании реестра уже готов, в скором времени он будет направлен на межведомственное согласование. Формирование реестра как и инструмента защиты патентных прав также поддержали Минздрав, Минпромторг и ФАС.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Власть Право Гражданское право Правительство Минэкономразвития Правительство Минэкономразвития Роспатент Все о перечнях лекарств

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