Всемирный банк больше не будет выпускать рейтинг Doing Business

Всемирный банк решил отказаться от выпуска ежегодного доклада Doing Business об условиях ведения бизнеса. Об этом говорится в заявлении пресс-службы финансовой организации, которая базируется в Вашингтоне.

Отмечается, что причиной столь радикального решения стали сведения о нарушениях, допущенных при подготовке последних отчетов.

"После изучения всей доступной на сегодняшней день информации, включая выводы прошлых обзоров, аудитов и доклад, который Всемирный банк представил от лица своего совета директоров, руководство Группы Всемирного банка приняло решение прекратить подготовку доклада Doing Business", - цитирует заявление ТАСС.

В докладе Doing Business оценивалась степень легкости и удобства ведения малого и среднего бизнеса в разных странах. Информация для него собиралась путем интервьюирования предпринимателей, опросов экспертов, изучения законодательства. Впервые он был опубликован в 2002 году в британском научном издании The Quarterly Journal of Economics. Тогда первую тройку мест в рейтинге заняли Канада, Австралия и Новая Зеландия.

