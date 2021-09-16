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16.09.2021 20:39
Рубрика: Экономика

Всемирный банк больше не будет выпускать рейтинг Doing Business

Текст: Елена Манукиян

Всемирный банк решил отказаться от выпуска ежегодного доклада Doing Business об условиях ведения бизнеса. Об этом говорится в заявлении пресс-службы финансовой организации, которая базируется в Вашингтоне.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Отмечается, что причиной столь радикального решения стали сведения о нарушениях, допущенных при подготовке последних отчетов.

"После изучения всей доступной на сегодняшней день информации, включая выводы прошлых обзоров, аудитов и доклад, который Всемирный банк представил от лица своего совета директоров, руководство Группы Всемирного банка приняло решение прекратить подготовку доклада Doing Business", - цитирует заявление ТАСС.

В докладе Doing Business оценивалась степень легкости и удобства ведения малого и среднего бизнеса в разных странах. Информация для него собиралась путем интервьюирования предпринимателей, опросов экспертов, изучения законодательства. Впервые он был опубликован в 2002 году в британском научном издании The Quarterly Journal of Economics. Тогда первую тройку мест в рейтинге заняли Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Что интересно, по данным Росстата, во втором квартале этого года практически во всех отраслях российской экономики наблюдался рост производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Достижения России в восстановлении экономики также оценили в Международной ассоциации социального обеспечения. Об этом "Российской газете" на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи рассказал президент организации Йоахим Бройер. Он подчеркнул, что сегодня во всех странах мира принимаются меры по восстановлению экономики, но не у всех получается достигнуть тех результатов, которые получилось достигнуть в нашей стране.

Экономика Макроэкономика Международные организации Всемирный банк (ВБ)

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