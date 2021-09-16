Всемирный экономический форум пройдет в Давосе в начале 2022 года

Ежегодный Всемирный экономический форум пройдет очно с 17 по 21 января 2022 года в швейцарском городе Давос-Клостерс, сообщили его организаторы.

Отмечается, что в нем примут участие ведущие мировые лидеры: традиционно форум объединяет мировую элиту политики и бизнеса, пишет РИА Новости.

Уже сегодня швейцарские власти совместно с международными организациями в сфере здравоохранения принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность его участников в условиях пандемии.

Важными темами форума станут развитие сотрудничества в борьбе с изменением климата, ускорение капитализма стейкхолдеров и освоение технологий четвертой промышленной революции.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса он проходил в онлайн формате.