Всемирный экономический форум пройдет в Давосе в начале 2022 года

Ежегодный Всемирный экономический форум пройдет очно с 17 по 21 января 2022 года в швейцарском городе Давос-Клостерс, сообщили его организаторы.
Отмечается, что в нем примут участие ведущие мировые лидеры: традиционно форум объединяет мировую элиту политики и бизнеса, пишет РИА Новости.
Уже сегодня швейцарские власти совместно с международными организациями в сфере здравоохранения принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность его участников в условиях пандемии.
Важными темами форума станут развитие сотрудничества в борьбе с изменением климата, ускорение капитализма стейкхолдеров и освоение технологий четвертой промышленной революции.
В прошлом году из-за пандемии коронавируса он проходил в онлайн формате.