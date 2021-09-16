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Вышел трейлер сериала Барри Левинсона с Майклом Китоном "Ломка"

Новости
    16.09.2021, 19:14
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Hulu Фото: youtube.com/ Hulu
Фото: youtube.com/ Hulu

Сервис Hulu представил на своем YouTube-канале трейлер многосерийного триллера "Ломка" (Dopesick). И зрелище нас по всем признакам ждет отменное.

Фото: kinopoisk.ru
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Расскажет шоу про опиоидный кризис, искусственно созданный в США фармацевтическими корпорациями в погоне за сверхприбылями. Что вылилось в настоящую эпидемию наркомании - тяжелейшую в истории страны.

В основе - реальная история. Сценарий основан на книге Бэт Майси.

Команда - звездная: Майкл Китон, Питер Сарсгаард, Росарио Доусон, Майкл Штулбарг, Уилл Поултер, Джон Хугенэккер, Джейк Макдорман.

Фото: kino-teatr.ru
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В числе режиссеров - Барри Левинсон. Соавтор сценария - Дэнни Стронг ("Империя", "Миллиарды"). Продюсеры - люди, делавшие "Декстера", продолжение "Робокопа" и скандальный сериал "13 причин почему".

Премьера - 13 октября, в этот день сервис покажет сразу три эпизода.

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