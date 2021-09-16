Выжутович: Минимальный доход, нужный средней семье в РФ - 58,5 тыс. рублей

Разовые выплаты пенсионерам и военным, а также малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет на какое-то время снизят неравенство в доходах. Таков прогноз аналитиков агентства АКРА. На выплаты потребуется 450-500 млрд руб. Как полагают эксперты, такие расходы ухудшат сбалансированность федерального бюджета на 0,4 процентного пункта, но на фоне дополнительных доходов (1,6 -1,7 трлн руб., согласно расчетам минфина) это увеличение не будет критичным и бюджет останется профицитным.

Одновременно наблюдается рост реальных располагаемых доходов граждан. По данным Росстата, во втором квартале 2021 года они поднялись на 3,5 процента. Притом что реальная зарплата на протяжении последних полутора лет демонстрировала снижение. Единственным объяснением этому несоответствию эксперты считают ненаблюдаемые доходы. Их доля во втором квартале 2021 года выросла до 11,6 процента с 10 прошлогодних. К ненаблюдаемым доходам экономисты относят теневые поступления, а также доходы от инвестиций.

Кроме того, сообщает Росстат, в период пандемии в доходах граждан увеличилась доля поступлений, полученных с помощью государства. В частности, доходы от предпринимательства сократились с 6 процентов в 2019 году до 5,2 в 2020-м, от собственности - c 5,1 до 4,3, прочие денежные поступления упали с 12,3 процента до 10,6. При этом доля оплаты труда в доходах за 2020 год выросла с 57,7 процента до 58,9, а та ее часть, что приходится на "ковидные" повышенные выплаты, увеличилась с 40,6 процента до 42,1. В целом доля социальных выплат в доходах россиян выросла с 18,9 процента в 2019 году до 20,1 в 2020-м. Именно социальная поддержка наименее обеспеченных граждан позволила несколько сгладить неравенство в доходах. "В 2020 году, по предварительным данным, на долю 10 процентов наиболее обеспеченного населения приходилось 29,9 процента общего объема денежных доходов (в 2019 году - 30,2), - отмечает Росстат, - а на долю 10 процентов наименее обеспеченного населения - 2,1 процента (в 2019-м - 2)".

Одновременно увеличилась доля доходов, направляемых на сбережения. К таковым Росстат относит "приобретение ценных бумаг, изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей, приобретение недвижимости, наличные деньги на руках за минусом изменения задолженности по кредитам и величины реализации финансовых активов...". В 2020 году на увеличение сбережений граждане направили 8,4 процента своих доходов - в два с лишним раза больше, чем в 2019-м. Из этой доли 4,4 процента пришлось на прирост наличных рублей и валюты, а 2,4-2,5 процента - на покупку недвижимости.

Увеличилась и доля граждан, позитивно оценивающих деятельность государства, хотя его социальная активность, по мнению большинства, могла бы быть и выше. "Государство дает нам немало, но можно требовать от него больше" - так считали в 2020 году 34 процента опрошенных (в 2016-м было 29). И на 7 процентов уменьшилось число тех, кто стоит на позиции "государство дает нам так мало, что мы ему ничем не обязаны". Это результат опроса "Социальное самочувствие россиян", проведенного специалистами Высшей школы экономики.

Разовые выплаты некоторым категориям населения на какое-то время снизят неравенство в доходах

В идеале же большинство россиян желали бы иметь безусловный базовый доход, предполагающий регулярные государственные выплаты всем гражданам без исключения. Согласно исследованию, проведенному российской компанией HeadHunter, концепцию такого дохода одобряют 62 процента опрошенных. Против высказались 20 процентов респондентов.

Аргументы тех, кто "за": снижение преступлений, спровоцированных бедностью (50 процентов опрошенных считают это главным достоинством концепции), повышение уровня жизни на фоне снижения социального неравенства (47) и расширение возможностей для получения высшего образования.

Аргументы тех, кто "против": массовое нежелание работать (50 процентов опрошенных видят здесь главную угрозу), увеличение потока мигрантов в страну с узаконенным безусловным базовым доходом, рост инфляции и еще большая концентрация власти в руках государства.

Больше, чем кто-либо (от 68 до 72 процентов), идею поддержали представители таких отраслей, как "туризм, гостиницы, рестораны", "рабочий персонал" и "транспорт, логистика". Против высказались работники сферы управления персоналом (26 процентов), строительства/недвижимости (25) и медицины (24).

Россияне назвали также справедливый, по их мнению, минимальный размер зарплаты. Треть из них считают, что это должно быть 40-50 тыс. руб., пятая часть опрошенных согласна на 30-40 тыс., каждый десятый полагает достаточным 21-30 тыс. Опрос проводился Общественной палатой в рамках исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления".

По данным Росстата, минимальный доход, необходимый средней российской семье - 58,5 тыс. руб.

В основном показателе (справедливая минимальная зарплата) результаты исследования, проведенного Общественной палатой, близки к официальной статистике. По данным Росстата, минимальный доход, необходимый средней российской семье, - 58,5 тыс. руб. Столько требуется ей, чтобы "свести концы с концами". Недавние разовые выплаты улучшат настроение некоторым категориям населения. Но ненадолго.