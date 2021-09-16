Захарова: Подготовка к возобновлению работы аэропорта Кабула обнадеживает

Международный аэропорт в Кабуле готовится возобновить работу, и это обнадеживает. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Обнадеживает, что идет подготовка к возобновлению работы кабульского международного аэропорта", - отметила Захарова. По ее словам, в нынешней ситуации принимать афганских беженцев должны, в первую очередь, именно страны Запада: "Это обязательство, которое должны принять на себя те страны, которые знали, как Афганистану жить, что-то обещали народу этой страны, куда-то за собой их вели. И сейчас они должны все те слова, которые были сказаны за двадцать лет, претворить в жизнь".

На Смоленской площади подтвердили, что ситуация в Афганистане включена в повестку переговоров в Душанбе, где министр иностранных дел России Сергей Лавров встречается с коллегами из КНР, Пакистана и Ирана (возможно, Тегеран будет представлять помощник главы МИД Исламской республики). "Стороны намерены активно содействовать афганскому урегулированию путем создания условий для межафганского диалога и инклюзивного мирного процесса", - подтвердила официальный представитель дипведомства. При этом российская сторона намерена придерживаться "московского формата". "В дальнейшем планируем вести работу в рамках московского формата, в который входит 11 стран региона, в том числе все соседи Афганистана", - заключила Захарова.