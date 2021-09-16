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16.09.2021 17:34
Рубрика: Власть

Захарова заявила о вмешательстве в выборы в РФ со стороны других стран

Текст: Марина Алешина
В Москве заявили о фактах вмешательства в выборы РФ со стороны ряда стран. Речь идет не только о США, но и о ЕС. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой, в частности, на недавнюю резолюцию Европарламента.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости

"Авторы... договорились до того, что Евросоюз должен быть готовым не признать итоги выборов в Государственную думу и поднять вопрос о приостановке российского участия в международных парламентских структурах, если выборы будут проведены с нарушениями демократических принципов и норм международного права. Недопустимому вмешательству в национальные демократические процессы, как и ранее, мы будем давать отпор", - сообщила Захарова.

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По ее словам, евродепутаты откровенно манипулирует общественным мнением, стремятся "оказать влияние на внутренние процессы, происходящие в стране" и тем самым дискредитируют парламентский орган ЕС.

На Смоленской площади также вынесли предупреждение американскому бизнесу и потребовали от властей США пресечь вмешательство американских IT-гигантов в российские электоральные процессы. "Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований... Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично", - отметила Захарова.

Ранее в МИД РФ был вызван посол США в Москве Джон Салливан, которому были предъявлены "достаточно серьезные" факты такого вмешательства. "Он воспринял этот документ как информацию, которую обещал проверить", - рассказал потом глава МИД РФ Сергей Лавров.

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