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17.09.2021 13:49
Рубрика: Экономика

Алексей Миллер: Запасов газа в России хватит более чем на 100 лет

Текст: Сергей Тихонов
В России самые большие запасы газа в мире их хватит более чем на 100 лет, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер выступая на годовом общем собрании Международного делового конгресса. Об этом сообщает ТАСС.
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

По словам Миллера, некоторые месторождения, которые сейчас "Газпром" обустраивает на Ямале, будут работать до 2132 года. Глава компании также подчеркнул, что "Газпром" уже сейчас обладает дополнительными мощностями добычи почти в 150 млрд кубометров на случай пикового спроса.

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"Мы можем работать не просто на одном уровне, а можем резко увеличить объемы добычи и поставок", - сказал Миллер.

За восемь с половиной месяцев 2021 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 357,7 млрд кубометров газа, что на 17,8% (на 53,9 млрд кубометров) больше, чем в прошлом году. Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок "Газпром" нарастил на 14,8% (на 21,3 млрд кубометров). Экспорт в страны дальнего зарубежья компания увеличила до 138,6 млрд кубометров газа.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром

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