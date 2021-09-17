Алексей Миллер: Запасов газа в России хватит более чем на 100 лет

По словам Миллера, некоторые месторождения, которые сейчас "Газпром" обустраивает на Ямале, будут работать до 2132 года. Глава компании также подчеркнул, что "Газпром" уже сейчас обладает дополнительными мощностями добычи почти в 150 млрд кубометров на случай пикового спроса.

"Мы можем работать не просто на одном уровне, а можем резко увеличить объемы добычи и поставок", - сказал Миллер.

За восемь с половиной месяцев 2021 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 357,7 млрд кубометров газа, что на 17,8% (на 53,9 млрд кубометров) больше, чем в прошлом году. Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок "Газпром" нарастил на 14,8% (на 21,3 млрд кубометров). Экспорт в страны дальнего зарубежья компания увеличила до 138,6 млрд кубометров газа.