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17.09.2021 14:05
Рубрика: Общество

АСИ: В стране растет запрос на переподготовку врачей в течение всей жизни

Текст: Владимир Емельяненко

Регулярная подготовка и переподготовка медицинских кадров для системы здравоохранения возможна по отдельным навыкам, однако в целом есть запрос на увеличение срока обучения врачей и медицинских специалистов в целом. Об этом на встрече вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой с национальной сборной Worldskills Russia заявила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

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"У нас всегда медицинское образование с точки зрения сроков подготовки было длиннее по срокам даже технического образования. - заметила Чупшева. - Идеология образования, что человек должен учиться в течение всей жизни, для врачей - это внутренняя парадигма. Поэтому здесь, наоборот, запрос идет даже на увеличение сроков подготовки, потому что постоянно меняются и усложняются наукоемкие технологии, появляются новые возможности инновационного лечения".

Глава АСИ полагает, что сроки обучения и переподготовки по дополнительным навыкам для всех категорий медицинских работников "можно и нужно рассматривать, внедряя совершенствование обучения в течение всей жизни, но не сокращать срок подготовки специалистов". Так Светлана Чупшева ответила на вопрос ТАСС о том, что не следует ли сократить сроки первичной медицинской подготовки врачей, если есть запрос на увеличение сроков их регулярной переподготовки.

Общество Здоровье Власть Работа власти Госуправление Правительство Вице-премьеры

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