Банк России ждет снижения годовой инфляции в октябре

Годовая инфляция в России после небольшого ускорения в сентябре перейдет к замедлению уже в октябре, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Что касается динамики инфляции в ближайшее время, в сентябре годовые показатели могут чуть-чуть повыситься. Это объясняется эффектами базы сентября прошлого года, когда было снижение цен. Но этот эффект базы в сентябре уйдет. И в октябре ожидаем, что годовые показатели начнут снижаться", - сказала Набиуллина в кулуарах форума Ассоциации банков России (цитата по РИА Новости).

Годовая инфляция в августе (к тому же периоду прошлого года), по данным Росстата, составляла 6,7%. В начале сентября, как сообщал Банк России в последнем релизе по ключевой ставке, показатель находился на уровне 6,74%.

Инфляция и инфляционные ожидания сейчас находятся на пиках за последние несколько лет. Банк России ожидает, что в 2021 году инфляция составит 5,7-6,2%, но этот прогноз, вероятно, будет пересмотрен на заседании в октябре. В ЦБ рассчитывают, что годовая инфляция снизится до 4%-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%, цели Банка России.