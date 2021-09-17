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17.09.2021 09:53
Рубрика: Экономика

ЦБ намерен ограничить выдачу кредитов, как только получит на это право

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Банк России собирается ввести прямые запреты на выдачу некоторых видов кредитов, как только получит на это право. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Набиуллина анонсировала рост ставок по банковским вкладам

В 2019 году Центробанк попросил о расширении полномочий по регулированию закредитованности населения - тогда доля необеспеченного кредитования на рынке достигла 15,5%. В этом году снова был отмечен рост беззалогового кредитования.

В марте в Госдуму был внесен законопроект о прямых количественных ограничениях в сфере кредитования. Документ предполагает право ЦБ запрещать банкам и микрофинансовым организациям выдавать некоторые виды займов сверх установленного лимита. Пока проект рассматривается в парламенте.

Как уточнила Набиуллина, законопроект все еще не принят из-за разногласий с правительством - "есть какие-то опасения".

"На наш взгляд, законопроект, конечно, нужно принимать быстрее", - сказала она в интервью РБК, добавив, что регулятор, вероятно, сразу будет использовать полученные полномочия.

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