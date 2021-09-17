ЦБ распространит действие платформы "Знай своего клиента" на физлиц

Центробанк планирует распространить действие антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" на физических лиц, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Илья Ясинский.

По его словам, это произойдет после того, как ЦБ протестирует ее на юридических лицах и ИП, поскольку при сборе данных о физлицах присутствует технический нюанс.

"У физлиц, в отличие от юрлиц и ИП, нет универсального идентификатора, что не дает возможности в режиме реального времени анализировать платежную историю", - пояснил Ясинский (цитата по ТАСС).

Он отметил, что Банк России намерен протестировать платформу на 30 банках, а во втором квартале следующего года расширить ее работу на все кредитные организации. Полноценный запуск запланирован на 1 июля 2022 года.