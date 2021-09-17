ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Платина"

ЦБ РФ с 17 сентября отозвал лицензию у банка "Платина", зарегистрированного в Москве. Организация занимала 246-е место в банковской системе РФ по величине активов.

Как сообщили в регуляторе, банк лишен лицензии в связи с нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Центробанка. В связи с нарушениями в последний год неоднократно принимались меры.

Также организацию уличили в несоблюдении требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, проводились операции по расчетам между физлицами и нелегальными онлайн-казино.

Сейчас в ООО КБ "Платина" назначена временная администрация, которая будет работать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Банк является участником системы страхования вкладов. Вкладчики смогут получить 100% своих средств, но не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика, включая проценты. Выплаты будут производиться госкорпорацией "Агентство по страхованию вкладов".