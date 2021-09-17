ЦИК: Агитационная кампания прошла без серьезных нарушений

Этап предвыборной агитации на выборах в Госдуму восьмого созыва прошел в рамках закона, заявила на заседании ЦИК в четверг секретарь комиссии Наталья Бударина.

"Партии действительно провели активнейшую агитационную кампанию. Слава богу, обошлось без каких-либо серьезных нарушений", - сказала она.

Отметим, что 16 сентября стало последним днем агитационного периода на выборах всех уровней. С 00.00 17 сентября и до окончания голосования запрещено призывать к голосованию за партии и кандидатов или против них, размещать в СМИ предвыборные баннеры и ролики, раздавать листовки и прочее. Единственный допустимый вид агитации - ранее размещенная наружная реклама. Но она может находиться не ближе 50 метров от входа на избирательные участки.

Напомним, в рамках Единого дня голосования 17, 18 и 19 сентября россиянам предстоит выбрать 450 депутатов Госдумы, глав 9 субъектов и новые составы 39 региональных заксобраний.