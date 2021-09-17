ЦИК: Голосование идет в правовом поле

Процедура полностью прозрачна, заявил журналистам зампред ЦИК РФ Николай Булаев. По его словам, легитимность результатов выборов на данный момент сомнению не подвергается. Это обеспечивают общественные центры наблюдения, которые в этом году заработали по всей стране.
По его словам на данный момент в ЦИК не поступало обращений на тему серьезных нарушений в ходе голосования на выборах.
Дело в том, что центры наблюдения, пояснил он, позволяют детально оценивать происходящее на выборах, принимать решения оперативно. "Поэтому к нам наверх поднимается очень малое количество обращений", - заявил Булаев.
Он напомнил, что партии тоже имеют доступ к системе видеонаблюдения. На этом основании они могут сформировать грамотное заявление о выявленном нарушении, предоставить доказательства.