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Рубрика: Власть

ЦИК: Голосование идет в правовом поле

Текст: Татьяна Замахина
В Центризбиркоме РФ сделали вывод, что процесс голосования в России идет в правовом поле, а жалоб на серьезные нарушения не поступало.

Процедура полностью прозрачна, заявил журналистам зампред ЦИК РФ Николай Булаев. По его словам, легитимность результатов выборов на данный момент сомнению не подвергается. Это обеспечивают общественные центры наблюдения, которые в этом году заработали по всей стране.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По его словам на данный момент в ЦИК не поступало обращений на тему серьезных нарушений в ходе голосования на выборах.

Дело в том, что центры наблюдения, пояснил он, позволяют детально оценивать происходящее на выборах, принимать решения оперативно. "Поэтому к нам наверх поднимается очень малое количество обращений", - заявил Булаев.

Он напомнил, что партии тоже имеют доступ к системе видеонаблюдения. На этом основании они могут сформировать грамотное заявление о выявленном нарушении, предоставить доказательства.

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