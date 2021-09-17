ЦИК: Явка на онлайн-голосование превысила 30% в шести регионах

Избирательные участки на выборах разного уровня во всех регионах России открылись и работают в штатном режиме, а явка на онлайн-голосование превысила 30% в шести субъектах, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

"Все избирательные участки открылись и все более-менее в штатном режиме. Я бы так сказал: все достаточно хорошо, мы, конечно, волновались за новую систему видеонаблюдения, но все работает штатно", - заявил Булаев в эфире телеканала "Россия 24".

По словам замглавы ЦИК, уже удалось пообщаться со всеми регионами, замечания почти отсутствуют.

Явка российских избирателей по дистанционному электронному голосованию в шести субъектах РФ превысила 30%. "Думаю, что сегодня к вечеру процент голосования будет на 75% - 80% по дистанционному электронному голосованию... Мы считаем, что выбор будет сделан большинством избирателей", - отметил Николай Булаев.