ЦИК: Проблему трехдневного голосования и учебного процесса надо решать системно

Голосование в течение трех дней может прижиться и в дальнейшем, поэтому придется системно решать вопрос о том, как развести с ним учебный процесс. Такое мнение высказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"По всем соцопросам по итогам прошлого года у нас более 80 процентов тех, кто непосредственно принимал участие в голосовании, очень положительно оценили трехдневное голосование. Скорее всего, оно приживется", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.

По ее словам, в связи с этим будет стоять вопрос, как эффективно развести учебный процесс в школах и трехдневное голосование.

"Сейчас выборы проходят, есть трехдневное голосование, и у нас почти половина избирательных участков расположены в учебных заведениях. А с другой стороны, у нас еще и довольно значительная часть членов избирательных комиссий - тоже сотрудники системы образования, и на них действительно огромная нагрузка ложится на этот период, ведь учебный год начинается", - отметила глава ЦИК.

Элла Памфилова убеждена, что эту проблему придется решать системно. "Но сейчас мы в режиме постоянного диалога с Минпросвещения и согласования наших действий предложили оптимальный вариант, как развести именно на этих выборах учебный процесс и процесс выборов", - заключила она.

В свою очередь, первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев рассказал, что школы сейчас работают в штатном режиме. "Там, где есть возможность развести потоки учащихся и избирателей, школы работают в штатном режиме. Другие школы также работают: проводятся выездные мероприятия, мероприятия по профориентации и так далее", - пояснил чиновник.

Напомним, что председатель Центризбиркома на "Деловом завтраке" в "Российской газете" пообещала выработать единую позицию с Минпросвещения по данному вопросу.