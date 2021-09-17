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Смартфоны Samsung получили Android 12. Список моделей

Текст:   Антон Благовещенский
17.09.2021,  
12:28
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Владельцы смартфонов Samsung получили доступ к новейшей версии Android 10 с фирменной оболочкой от производителя One UI 4, предлагающей широкие возможности кастомизации.

Фото: Samsung

В официальном сообщении компания уточняет, что речь идет о бета-версии, установить которую можно на Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra.

На сегодняшний день программа бета-тестирования доступна в Великобритании, Германии, Индии, Китае, Польше, США и Южной Корее.

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Помимо функций, предусмотренных в Android 12 разработчиками из Google, инженеры Samsung в фирменной оболочке One UI 4 реализовали дополнительные возможности.

Это, в частности, новый интерфейс, широкий выбор визуальных тем, включая главный экран, иконки, уведомления и так далее. Кроме того, удобные настройки конфиденциальности позволяют быстро узнать, какое приложение использует камеру или микрофон, и тут же отозвать разрешение. Также можно просматривать разрешения, выданные приложениям за прошедшие сутки и прошедшую неделю.

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