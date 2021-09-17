Директор СВР Сергей Нарышкин проголосовал на родине основателя отечественной разведки Артура Артузова

Новости

Правительство включило участок трассы М-1 "Беларусь" в список платных дорог 16:36
Воронежский губернатор призвал всех прийти на избирательные участки 16:36
Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму 16:25
В Москве открылся памятник врачам, сражающимся с COVID-19 16:13
Видео: "Русские Витязи" проголосовали в Сургуте 16:13
Зампред ЦИК: Участие Путина в онлайн-голосовании повысит доверие к этой системе 16:11
Министр обороны Беларуси высоко оценил прошедшие учения "Запад-2021" 15:54
На Кубани на выборах проголосовал 97-летний участник штурма Берлина 15:50
Французские наблюдатели в Крыму заявили о давлении со стороны ЕС 15:49
Видео: В Симферополе прошел флешмоб "Твой выбор важен" 15:36
В Еврокомиссии заявили о серьезном дефиците газа в Европе 15:25
Мишустин проголосовал на рабочем месте: "Удобно. Спешить никуда не надо" 15:05
В Башкирии молодожены после ЗАГСа отправились на выборы 14:58
Суд Индонезии признал президента страны виновным в проблемах с экологией 14:55
Минпромторг: Выпуск вакцин от COVID-19 вырастет до 45 млн доз 14:48
Общественная палата не выявила значимых нарушений на участках для голосования 14:42
Путин оценил эффект от перерегистрации "Газпрома" в Санкт-Петербурге 14:36
В юбилейном "Киношоке" примут участие белорусы 14:35
В России началось производство вакцины AstraZeneca против COVID-19 14:34
Столетняя женщина-ветеран войны проголосовала на выборах в Кузбассе 14:29
Иностранцы оценили выборы в России на примере Красноярского края 14:23
Два человека погибли при нападении неизвестного в Нидерландах 14:19
В Москве зафиксирована DDOS-атака на систему онлайн-выборов 14:18
Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян 14:15
Путин предложил единовременные выплаты блокадникам Ленинграда 14:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
17.09.2021 15:25
Рубрика: Власть

Директор СВР Сергей Нарышкин проголосовал на родине основателя отечественной разведки Артура Артузова

Текст: Николай Долгополов
Директор Службы внешней разведки России Сергей Евгеньевич Нарышкин не случайно выбрал местом для голосования городок Кашин в Тверской области с населением чуть больше 13 тысяч человек. Древнее поселение возникло в 1238 году. Именно в расположенном неподалеку селе Устиново в семье сыровара родился в 1891 году Артур Артузов, основатель отечественной внешней разведки, которую он возглавлял с 1931 по 1935 годы. Об этом сообщается в пресс-релизе пресс-бюро СВР.

Нарышкин, который был председателем Госдумы в 2011-2016 годах, проголосовал на избирательном участке №330. Здесь находится Кашинская центральная библиотека. После голосования директор СВР России побывал на выставке, посвященной Артуру Христиановичу Артузову, и передал в библиотеку книги. Затем глава СВР принял участие в церемонии открытия улицы имени Артузова.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Нарышкин: Лучший способ прочувствовать страну - уделить время изучению ее истории

В феврале 1917-го Артузов с отличием закончил Петербургский политех. Талантливого инженера заметил и пригласил к себе на работу выдающийся ученый Владимир Ефимович Грум-Гржимайло. Но Артур Артузов предпочел иную судьбу. В ЧК он стал одним из создателей советской разведки. Полиглот, отлично говоривший на четырех языках, великолепный аналитик и тонкий психолог, он разрабатывал и проводил блестящие, всегда успешные операции. Одна их них, "Трест", вошла в учебники разведки многих стран. В 1937 году кровавый молох настиг и его: Артузов был расстрелян.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство Служба внешней разведки (СВР) Единый день голосования-2021 РГ-Видео

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Путин напомнил о важности своевременной ревакцинации
Мишустин проголосовал на рабочем месте: "Удобно. Спешить никуда не надо"
Путин заявил о необходимости работы с новым афганским правительством
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Видео: Никита Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств