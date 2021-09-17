Директор СВР Сергей Нарышкин проголосовал на родине основателя отечественной разведки Артура Артузова

Директор Службы внешней разведки России Сергей Евгеньевич Нарышкин не случайно выбрал местом для голосования городок Кашин в Тверской области с населением чуть больше 13 тысяч человек. Древнее поселение возникло в 1238 году. Именно в расположенном неподалеку селе Устиново в семье сыровара родился в 1891 году Артур Артузов, основатель отечественной внешней разведки, которую он возглавлял с 1931 по 1935 годы. Об этом сообщается в пресс-релизе пресс-бюро СВР.

Нарышкин, который был председателем Госдумы в 2011-2016 годах, проголосовал на избирательном участке №330. Здесь находится Кашинская центральная библиотека. После голосования директор СВР России побывал на выставке, посвященной Артуру Христиановичу Артузову, и передал в библиотеку книги. Затем глава СВР принял участие в церемонии открытия улицы имени Артузова.

В феврале 1917-го Артузов с отличием закончил Петербургский политех. Талантливого инженера заметил и пригласил к себе на работу выдающийся ученый Владимир Ефимович Грум-Гржимайло. Но Артур Артузов предпочел иную судьбу. В ЧК он стал одним из создателей советской разведки. Полиглот, отлично говоривший на четырех языках, великолепный аналитик и тонкий психолог, он разрабатывал и проводил блестящие, всегда успешные операции. Одна их них, "Трест", вошла в учебники разведки многих стран. В 1937 году кровавый молох настиг и его: Артузов был расстрелян.