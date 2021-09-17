Два человека погибли при нападении неизвестного в Нидерландах

По меньшей мере два человека погибли, еще один пострадал в результате нападения неизвестного, которое произошло на востоке Нидерландов. Об этом сообщило полицейское подразделение провинции Оверэйссел.

"Два человека погибли от ножевых ранений в городе Алмело. Еще один пострадал", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полиции. Отмечается, что подозреваемый получил ранения при задержании.

Полиция начала расследование. По данным газеты NL Times, преступник был вооружен арбалетом.